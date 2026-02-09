Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga cảm ơn UAE vì giúp bắt giữ nghi phạm ám sát tướng tình báo

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan vì sự hỗ trợ của nước này trong việc bắt giữ nghi phạm vụ ám sát tướng tình báo quân sự cấp cao của Nga.

Trước đó, ngày 6/2, Trung tướng Vladimir Alexeyev - Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Nga (GRU) - đã bị bắn ba phát bằng súng lục Makarov có gắn bộ giảm thanh tại một khu chung cư ở phía bắc Mátxcơva.

Ông Alexeyev (64 tuổi) được đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật. Vợ ông nói với một blogger người Nga, rằng ông đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.

Đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm ném súng xuống tuyết sau vụ tấn công. (Nguồn: RT)

Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một công dân Nga có tên Lyubomir Korba (66 tuổi) đã bị bắt giữ ở Dubai (UAE) vì nghi ngờ thực hiện vụ nổ súng.

Truyền thông Nga phát sóng cảnh các sĩ quan FSB áp giải nghi phạm xuống khỏi một chiếc máy bay sau chuyến bay dẫn độ từ Dubai.

FSB cho biết đã xác định được hai đồng phạm, cũng là công dân Nga. Một người là Viktor Vasin, bị bắt giữ ở Mátxcơva. Người còn lại, Zinaida Serebritskaya, đã trốn sang Ukraine.

Nga cho rằng Ukraine đứng đằng sau vụ việc, nhưng Kiev khẳng định không liên quan.

Nghi phạm bị dẫn độ về Nga. (Nguồn: RT)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan vì sự hỗ trợ của nước này trong việc bắt giữ nghi phạm. Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ không được UAE công bố.

Một số người đặt câu hỏi về lỗ hổng an ninh khiến ông Alexeyev bị tấn công dễ dàng ngay tại thủ đô Mátxcơva. Một số người khác cho rằng, vụ tấn công là đòn giáng mạnh vào các cơ quan tình báo Nga.

6985a94f85f54044010d6abd.jpg
Trung tướng Vladimir Alexeyev. (Ảnh: RT)

Ông Alexeyev (64 tuổi) là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, và từng giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước này.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #tướng tình báo #Ukraine #nghi phạm #ám sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục