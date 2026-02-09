Nga cảm ơn UAE vì giúp bắt giữ nghi phạm ám sát tướng tình báo

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan vì sự hỗ trợ của nước này trong việc bắt giữ nghi phạm vụ ám sát tướng tình báo quân sự cấp cao của Nga.

Trước đó, ngày 6/2, Trung tướng Vladimir Alexeyev - Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Nga (GRU) - đã bị bắn ba phát bằng súng lục Makarov có gắn bộ giảm thanh tại một khu chung cư ở phía bắc Mátxcơva.

Ông Alexeyev (64 tuổi) được đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật. Vợ ông nói với một blogger người Nga, rằng ông đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.

Đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm ném súng xuống tuyết sau vụ tấn công. (Nguồn: RT)

Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một công dân Nga có tên Lyubomir Korba (66 tuổi) đã bị bắt giữ ở Dubai (UAE) vì nghi ngờ thực hiện vụ nổ súng.

Truyền thông Nga phát sóng cảnh các sĩ quan FSB áp giải nghi phạm xuống khỏi một chiếc máy bay sau chuyến bay dẫn độ từ Dubai.

FSB cho biết đã xác định được hai đồng phạm, cũng là công dân Nga. Một người là Viktor Vasin, bị bắt giữ ở Mátxcơva. Người còn lại, Zinaida Serebritskaya, đã trốn sang Ukraine.

Nga cho rằng Ukraine đứng đằng sau vụ việc, nhưng Kiev khẳng định không liên quan.

Nghi phạm bị dẫn độ về Nga. (Nguồn: RT)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan vì sự hỗ trợ của nước này trong việc bắt giữ nghi phạm. Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ không được UAE công bố.

Một số người đặt câu hỏi về lỗ hổng an ninh khiến ông Alexeyev bị tấn công dễ dàng ngay tại thủ đô Mátxcơva. Một số người khác cho rằng, vụ tấn công là đòn giáng mạnh vào các cơ quan tình báo Nga.

Trung tướng Vladimir Alexeyev. (Ảnh: RT)