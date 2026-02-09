Hai chính trị gia kỳ cựu của Anh và Na Uy từ chức giữa bê bối Epstein

TPO - Ông Morgan McSweeney - chánh văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer, vừa từ chức, để nhận trách nhiệm đã tư vấn cho ông Starmer bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ, người từng có mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Ông Morgan McSweeney từ chức chánh văn phòng thủ tướng Anh. Ảnh: Reuters)

Sau khi các hồ sơ mới mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hé lộ quan hệ sâu sắc giữa chính trị gia kỳ cựu của Công đảng với tên tội phạm tình dục Epstein, Thủ tướng Starmer đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 18 tháng cầm quyền vì đã bổ nhiệm ông Mandelson làm đại sứ tại Mỹ năm 2024.

Ông McSweeney, 48 tuổi, là một chiến lược gia đóng vai trò then chốt trên con đường lên nắm quyền của Thủ tướng Starmer. Chính trị gia này rời nhiệm sở là diễn biến mới nhất trong chuỗi những cú trượt dài, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi Công đảng giành chiến thắng vang dội để nắm giữ đa số nghị viện lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Anh.

Trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Thủ tướng Starmer không còn được nhiều cử tri ủng hộ, một số thành viên ngay trong đảng của ông cũng đã công khai đặt câu hỏi về năng lực phán đoán cũng như tương lai chính trị của ông. Hiện vẫn chưa rõ việc ông McSweeney ra đi có đủ để xoa dịu chỉ trích hay không.

Gần 3 triệu tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1 đã dẫn tới việc cảnh sát mở cuộc điều tra về hành vi sai trái khi thi hành công vụ, khi có dấu hiệu cho thấy ông Mandelson đã làm rò rỉ thông tin nhạy cảm với thị trường cho Epstein khi ông còn là bộ trưởng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009 - 2010.

Ông McSweeney tuyên bố: “Quyết định bổ nhiệm Peter Mandelson là sai lầm. Ông ấy đã gây tổn hại cho đảng của chúng tôi, cho đất nước và cho chính niềm tin vào chính trị. Khi được hỏi, tôi đã tư vấn thủ tướng đưa ra quyết định bổ nhiệm đó và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khuyên của mình”.

Bà Kemi Badenoch - lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập, cho rằng việc từ chức này là quá muộn, cho rằng Thủ tướng Starmer “phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định tồi tệ của chính mình”.

Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng dân túy Reform UK - hiện dẫn đầu trong các cuộc thăm dò - tin rằng thời gian cầm quyền của Thủ tướng Starmer sắp kết thúc.

Thủ tướng Starmer đã cách chức ông Mandelson khỏi vị trí đại sứ vào tháng 9/2025 vì quan hệ với Epstein.

Tuần trước, Chính phủ Anh đồng ý công bố gần như toàn bộ các liên lạc trước đây giữa các thành viên trong chính phủ, vào thời điểm ông Mandelson được xem xét bổ nhiệm.

Việc công bố có thể diễn ra trong tuần này, gây ra một cơn đau đầu mới cho Thủ tướng Starmer đúng lúc ông hy vọng có thể vượt qua bê bối.

Nếu những trao đổi bí mật trước đây về cách London tiếp cận Tổng thống Mỹ Donald Trump bị công khai, điều đó có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa ông Starmer và Tổng thống Mỹ.

Bà Mona Juul khi còn là đại sứ. (Ảnh: Reuters)

Nhà ngoại giao kỳ cựu Na Uy vướng bê bối

Cũng trong ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết Đại sứ Mona Juul sẽ từ chức vì mắc “sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán”, liên quan đến quan hệ với Epstein, trong bối cảnh bê bối đang lan rộng tại quốc gia Bắc Âu này và khắp châu Âu.

Trước đó, bà Juul đã bị đình chỉ cương vị đại sứ tại Jordan và Iraq để chờ kết quả điều tra nội bộ về các mối liên hệ với Epstein bị phát hiện trong loạt hồ sơ mà Chính phủ Mỹ công bố.

“Việc bà Juul có liên hệ với tên tội phạm tình dục Epstein cho thấy một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán. Vụ việc khiến rất khó để khôi phục sự tin cậy mà vị trí này đòi hỏi”, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết.

Bà Juul, 66 tuổi, từng là thứ trưởng và đại sứ của Na Uy tại Israel, Anh và Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết đã khởi động việc rà soát các khoản tài trợ trước đây của nước này cho Viện Hòa bình Quốc tế (IPI), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New York do chồng bà Juul là ông Terje Rød-Larsen lãnh đạo cho tới năm 2020.

Ông Rød-Larsen, 78 tuổi, từng là bộ trưởng trong thời gian ngắn năm 1996 dưới thời Thủ tướng Thorbjørn Jagland. Ông đã nhiều lần xin lỗi vì quan hệ của ông với Epstein.

Ông bà Juul và Rød-Larsen đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thúc đẩy các Thỏa thuận Oslo giai đoạn 1993 - 1995, từng được coi là bước đột phá trong xung đột Israel - Palestine, dù vẫn chưa đạt được hòa bình lâu dài.

Thái tử phi Na Uy Mette-Marit cũng vừa lên tiếng xin lỗi một lần nữa vì mối quan hệ với Epstein.