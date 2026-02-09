Thủ tướng Thái Lan Anutin củng cố quyền lực sau chiến thắng chấn động

TPO - Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa giành chiến thắng được mô tả là “gây chấn động”, vượt qua các đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, theo kết quả không chính thức từ Ủy ban bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 8/2. (Ảnh: AP)

Đảng này dự kiến giành được 175 trong tổng số 400 ghế, tính đến 23h45 ngày 8/2 (theo giờ địa phương).

Với kết quả đó, ông Anutin đang nắm lợi thế lớn để lãnh đạo chính phủ tiếp theo.

Theo sau Bhumjaithai là đảng Nhân dân theo khuynh hướng cấp tiến với 85 ghế, đảng Pheu Thai gắn bó với gia đình Shinawatra được 60 ghế.

Khoảng 89% số phiếu đã được kiểm vào thời điểm có kết quả đó.

Bhumjaithai sẽ còn được phân bổ thêm ghế theo danh sách đảng, dựa trên tỷ lệ tổng số phiếu toàn quốc. Quá trình này có thể mất ít nhất 2 tuần để hoàn tất.

Chiến thắng lần này hoàn toàn trái ngược với các cuộc bầu cử năm 2019 và 2023, khi Bhumjaithai không phải là ứng viên nặng ký và chỉ giành được lần lượt 51 và 71 ghế.

Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, được bầu theo hệ thống hỗn hợp: 400 ghế theo hình thức “ai nhiều phiếu nhất thì thắng”, và 100 ghế được phân bổ theo tỷ lệ phiếu toàn quốc.

Ủy ban Bầu cử phải chứng nhận kết quả và công bố kết quả chính thức trong vòng 60 ngày, tức muộn nhất là ngày 9/4. Sau đó, Quốc hội mới phải họp trong vòng 15 ngày để bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu để chọn thủ tướng mới, người cần nhận được sự ủng hộ của quá bán nghị sĩ, tương đương ít nhất 251 phiếu.

Bức tường xanh

Một trận bão lớn làm gián đoạn việc kiểm phiếu ở thủ đô Bangkok. Ông Anutin vượt mưa gió đến trụ sở đảng với nụ cười rạng rỡ vào khoảng 9 giờ tối, sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông đang tiến gần đến chiến thắng. Kết quả này sẽ giúp ông Anutin thành lập chính phủ đa số mà không phải thỏa hiệp với các đối thủ chính.

Ông Anutin khẳng định Bhumjaithai đã nhận được “tín hiệu rõ ràng” để điều hành đất nước, và rằng họ đón nhận nhiệm vụ này dưới chế độ dân chủ với nhà vua là người đứng đầu nhà nước.

“Chiến thắng của Bhumjaithai là chiến thắng của người dân, tất cả mọi người, dù họ có bỏ phiếu cho chúng tôi hay không”, ông nói.

“Lúc này, người dân đã dành cho chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi sáng nay. Vì vậy, chúng tôi mang ơn cử tri rất lớn và chúng tôi sẽ đền đáp họ bằng cách nỗ lực hết mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho họ và đất nước”, ông nói thêm.

Ông Anutin cho biết Bhumjaithai sẽ chờ kết quả bầu cử chính thức trước khi mời các đảng khác tham gia chính phủ liên minh.

Ông Anutin cũng chúc mừng tất cả các đảng khác đã giành được ghế và bày tỏ hy vọng tất cả có thể hợp tác cùng nhau và mong muốn tiến tới một nội các và chính phủ mạnh mẽ hơn nữa.

“Chủ nghĩa dân tộc nằm trong trái tim của Bhumjaithai”, ông Anutin nói thêm.

Bhumjaithai giành được chiến thắng lớn nhờ việc xây dựng bức tường xanh xung quanh Bangkok, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tỉnh.

Thay vì tập trung vào những ý tưởng lớn hay các hệ tư tưởng chính trị bao quát, đảng này từ từ xây dựng nền tảng vững chắc ở các khu vực trọng điểm của đất nước, tận dụng ảnh hưởng của các gia đình và phe phái chính trị quyền lực, và nhờ đó phát triển phong trào bảo thủ của Thái Lan.

Nhiều vùng đất từng do các đảng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thống trị trong nhiều năm đã chuyển từ màu đỏ của Pheu Thai sang màu xanh của Bhumjaithai. Đồng thời, đảng này tự định vị mình là một lựa chọn ổn định, thực dụng so với các đối thủ cải cách của đảng Nhân dân.