Tổng thống Mỹ Trump chúc mừng thành công lớn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 8/2, chúc bà “đạt được nhiều thành công lớn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự bảo thủ, hòa bình thông qua sức mạnh”.

Ngày 8/2, ông Trump viết trên mạng xã hội, rằng việc ủng hộ bà Takaichi là “một vinh dự đối với tôi”.

“Bà ấy là một nhà lãnh đạo rất được kính trọng và nhận mức độ ủng hộ rất cao. Quyết định táo bạo và sáng suốt của bà Sanae khi kêu gọi bầu cử đã mang lại thành quả lớn”, ông Trump viết.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: AP)

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, mở đường cho việc thực hiện những cam kết về cắt giảm thuế - điều từng làm thị trường tài chính lo lắng - và tăng cường chi tiêu quốc phòng để đối phó với Trung Quốc.

Theo ước tính, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà có thể giành tới 328 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, riêng LDP đã vượt xa ngưỡng 233 ghế cần thiết để chiếm đa số, trên đà đạt một trong những kết quả bầu cử tốt nhất trong lịch sử của đảng này.

Cùng với đối tác liên minh là đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), bà Takaichi hiện nắm siêu đa số, giúp chương trình lập pháp của bà trở nên thuận lợi ở Thượng viện.

“Cuộc bầu cử này liên quan đến những thay đổi chính sách lớn, đặc biệt là sự thay đổi mạnh mẽ về chính sách kinh tế, tài khóa và việc tăng cường chính sách an ninh”, bà Takaichi nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 8/2.

“Đây là những chính sách đã vấp phải rất nhiều phản đối… Nếu chúng tôi nhận được sự ủng hộ của công chúng, chúng tôi thực sự phải dốc toàn lực để giải quyết những vấn đề này”, bà Takaichi cho biết thêm.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản quyết định tổ chức cuộc bầu cử bất thường vào mùa đông nhằm tận dụng tỷ lệ ủng hộ cao mà bà nhận được kể từ khi bà được bầu làm lãnh đạo LDP vào cuối năm ngoái.

Nhiều cử tri Nhật Bản yêu thích phong cách thẳng thắn, chăm chỉ của bà. Tuy nhiên, khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và coi trọng an ninh của bà đã khiến quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc căng thẳng, trong khi các cam kết cắt giảm thuế khiến thị trường tài chính chao đảo.

Người dân Nhật đã vượt qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt để đi bỏ phiếu, khi tuyết rơi kỷ lục ở một số khu vực gây ách tắc giao thông và buộc một số điểm bỏ phiếu phải đóng cửa sớm. Đây là cuộc bầu cử thứ 3 trong lịch sử hậu chiến của Nhật Bản được tổ chức vào tháng 2, bởi các cuộc bầu cử thường diễn ra vào những tháng thời tiết ôn hòa hơn.

Bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại thị trấn Uonuma, thuộc tỉnh miền núi Niigata, thầy giáo Kazushige Cho, 54 tuổi, đã vượt qua thời tiết giá rét dưới 0 độ C và tuyết dày để bỏ phiếu cho LDP của bà Takaichi.

“Tôi có cảm giác như bà ấy đang tạo ra một hướng đi, giống như cả đất nước đang cùng kéo về một phía và tiến lên”, ông Cho nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho bà Takaichi “sự ủng hộ hoàn toàn” và cho biết ông sẽ đón tiếp bà tại Nhà Trắng vào tháng tới.

Tối 8/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói trên đài truyền hình, rằng ông muốn thúc đẩy các chính sách tăng cường quốc phòng, đồng thời vẫn theo đuổi đối thoại với Trung Quốc.