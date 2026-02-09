Đảng cầm quyền Hàn Quốc khai trừ chủ tịch huyện phát biểu về ‘nhập khẩu cô dâu Việt’

Ông Kim Hee-soo - chủ tịch huyện Jindo, bị khai trừ khỏi đảng Dân chủ. Ảnh: Chosun

Ông Park Soo-hyun, người phát ngôn chính của đảng, phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp Hội đồng Tối cao cùng ngày: “Một phiên họp kín của Hội đồng Tối cao đã nhất trí áp dụng biện pháp kỷ luật khẩn cấp đối với một đảng viên vì vi phạm nghiêm trọng”.

“Người bị khai trừ là ông Kim, và lý do là do những phát ngôn xúc phạm phụ nữ nước ngoài trong cuộc họp trực tuyến giữa Gwangju và Jeonnam vào ngày 4/2. Quyết định khai trừ đã được tất cả các thành viên Hội đồng Tối cao nhất trí thông qua”, ông Park cho biết thêm.

Ông Kim đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi tại cuộc họp về việc sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeonnam.

Ông tuyên bố: “Khi Gwangju và Jeonnam sáp nhập, chúng ta nên ban hành luật để giải quyết vấn đề suy giảm dân số. Nếu điều đó không hiệu quả, chúng ta nên nhập khẩu cô dâu trẻ từ Sri Lanka, Việt Nam hoặc các nước tương tự để kết hôn với những người đàn ông độc thân ở nông thôn”.

Ông Kim đã lên tiếng xin lỗi hôm 5/2, nhưng làn sóng phản đối vẫn tiếp tục.

Ông Moon Jeong-bok, một thành viên của Hội đồng Tối cao đảng Dân chủ, phát biểu trong cuộc họp: “Con người không phải là đối tượng để nhập khẩu. Bản chất của phát ngôn này vượt xa sự thiếu nhạy cảm về giới tính, nó coi con người như đồ vật”.

Ngày 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công văn bày tỏ ý kiến gửi tới Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeollanam và Văn phòng Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam.

Trong công văn, Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh hơn 30 năm qua, chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc; mối quan hệ này đã phát triển lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều thành tựu to lớn, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có nhiều đóng góp quan trọng cho nước sở tại. Những thành quả chung này là thực tế không thể phủ nhận, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào.

Đại sứ quán cũng khẳng định, việc tôn trọng phẩm giá và danh dự của con người, đặc biệt là phụ nữ, là giá trị chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam đánh giá tỉnh Jeollanam có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở; cộng đồng người Việt Nam tại Jeollanam luôn coi địa phương là nơi đáng tin cậy để xây dựng cuộc sống và tương lai. Trong quá trình đó, việc tôn trọng và đề cao phẩm giá, danh dự của phụ nữ cần tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Do đó, Đại sứ quán Việt Nam cho rằng những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc cách dùng từ không phù hợp từ bất kỳ cá nhân nào - như việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” của một quan chức cấp huyện tại Jeollanam - cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và được khắc phục trên tinh thần cầu thị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã có công văn gửi Chủ tịch huyện Jindo yêu cầu lãnh đạo huyện Jindo đưa ra lời xin lỗi chính thức và công khai về phát ngôn trên; thừa nhận rõ ràng trách nhiệm, xác nhận đây là phát ngôn mang tính hạ thấp phụ nữ kết hôn di cư; đưa ra biện pháp cụ thể để ngăn tái diễn, bảo đảm các phát ngôn công vụ và trao đổi chính sách trong tương lai phản ánh nhận thức về nhân quyền và đa văn hóa.

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 181.000 người nhập cư kết hôn là người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc, trong đó phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư là gần 42.000 người.

Nếu tính cả những người đã nhập quốc tịch, số phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư đang sinh sống tại Hàn Quốc lên tới hơn 100.000 người. Họ đã lập gia đình, lao động và trở thành những thành viên quan trọng của xã hội Hàn Quốc trong nhiều cộng đồng địa phương.