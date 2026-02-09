Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Ukraine công bố video tiêm kích F-16 bắn cháy UAV Nga

Quỳnh Như

TPO - Không quân Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-16 phá hủy một máy bay không người lái (UAV) Geran của Nga.

Không quân Ukraine đã công bố một đoạn video và cho biết: "Đây không phải là đoạn phim do AI tạo ra. Đây là phi công người Ukraine điều khiển máy bay chiến đấu F-16, anh ấy đã bắn hạ một máy bay không người lái của đối phương trên bầu trời Ukraine. Và đây không phải là lần đánh chặn đầu tiên như vậy".

Cơ quan này lưu ý, phi công đã sử dụng khẩu pháo gắn trên máy bay để bắn hạ mục tiêu. Song không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tấn công.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
Pravda
