Xuân về trên đảo tiền tiêu Thổ Châu

TPO - Sáng 9/2, Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền và MTTQ đặc khu Thổ Châu (An Giang) tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”. Tại chương trình, hàng trăm phần quà Tết, bánh tét, học bổng đã được trao tới người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang mùa xuân ấm áp đến với Nhân dân nơi đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam.

Lãnh đạo UBND đặc khu Thổ Châu và Đồn Biên phòng Thổ Châu trao quà Tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.

Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” tại đảo Thổ Châu đã mang tới 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu và đoàn viên thanh niên địa phương còn tổ chức gói 200 đòn bánh tét tặng người dân. Chương trình còn có các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao giữa các đơn vị trên đảo. Dịp này, đơn vị trao hỗ trợ Chương trình "Nâng bước em đến trường" tặng 6 học sinh, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Ông Lâm Minh Hiển - Bí thư Đặc khu Thổ Châu, gửi lời thăm hỏi ân tình, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Năm 2025 ghi dấu những chuyển động quan trọng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, củng cố “thế trận lòng dân”, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Dù đối mặt nhiều thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, đất nước đã vượt qua khó khăn, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Hiển, trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang, đặc biệt Bộ đội Biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới, biển đảo. Riêng tại Thổ Châu, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đặc khu vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến nay, toàn đặc khu không còn hộ nghèo theo chuẩn cũ, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 0,2%; diện mạo đô thị biển đảo có nhiều đổi thay rõ nét.

Bí thư Đặc khu Thổ Châu khẳng định, lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu, luôn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; gắn quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, bám dân, bám đảo, chăm lo an sinh, củng cố “thế trận lòng dân”.

Trung tá Danh Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu, cho biết, chương trình được tổ chức trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hướng về Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu.

Bước sang năm 2026, Đồn Biên phòng Thổ Châu xác định, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn bảo vệ chủ quyền biển đảo với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đoàn kết quân - dân vững chắc.

Đồn Biên phòng Thổ Châu trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.