Đảo tiền tiêu Thổ Châu chuyển mình

TPO - Giữa trùng khơi biển Tây, Đặc khu Thổ Châu (An Giang) đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ chưa từng có. Từ một hòn đảo xa xôi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Thổ Châu hôm nay đang dần “gần” hơn với đất liền khi hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững. Những đổi thay ấy không chỉ làm nên diện mạo mới cho đảo tiền tiêu, còn mở ra sức sống mới, niềm tin mới và kỳ vọng mới cho tương lai nơi đầu sóng ngọn gió Tây Nam Tổ quốc.