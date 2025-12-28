Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đảo tiền tiêu Thổ Châu chuyển mình

Nhật Huy - Phương Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa trùng khơi biển Tây, Đặc khu Thổ Châu (An Giang) đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ chưa từng có. Từ một hòn đảo xa xôi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Thổ Châu hôm nay đang dần “gần” hơn với đất liền khi hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững. Những đổi thay ấy không chỉ làm nên diện mạo mới cho đảo tiền tiêu, còn mở ra sức sống mới, niềm tin mới và kỳ vọng mới cho tương lai nơi đầu sóng ngọn gió Tây Nam Tổ quốc.

1-1-6091.jpg
Nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nơi Tây Nam Tổ quốc, Thổ Châu không chỉ là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo, còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đảo tiền tiêu này đang từng bước rút ngắn khoảng cách với đất liền, mở ra diện mạo mới nơi đầu sóng.
2-1.jpg
Những tuyến đường được bê tông hóa, cùng hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc được đầu tư, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, lao động, sản xuất của người dân trên đảo. Hạ tầng từng bước hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn đặt nền móng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở Thổ Châu.
3-1.jpg
Không chỉ là đảo tiền tiêu, Thổ Châu còn là “trạm dừng chân” của ngư dân sau những chuyến biển dài ngày.
9.jpg
10.jpg
Giáo dục, y tế trên đảo được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân.
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
Cuộc sống của người dân trên đảo hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Những chuyến tàu ra khơi đều đặn hơn, hoạt động buôn bán, dịch vụ từng bước hình thành. Người dân yên tâm bám đảo, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa đồng hành cùng các lực lượng giữ gìn chủ quyền. Song hành với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Đặc khu Thổ Châu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám dân, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ bình yên cho đảo và vùng biển phụ cận.
4-1.jpg
Hòn Nhạn là đảo đá nằm cách đảo Thổ Chu (Đặc khu Thổ Châu) hơn 5 km về phía tây nam. Trên đảo đặt mốc chủ quyền, đồng thời đánh dấu điểm A1 đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam.
4-2-6181.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác đến kiểm tra Hòn Nhạn tháng 5/2025.
16-3745.jpg
15-8043.jpg
Đặc khu Thổ Châu hôm nay không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió, mà đang dần trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên và khát vọng phát triển nơi biển, đảo Tây Nam Tổ quốc. Giữa trùng khơi biển Tây, Thổ Châu đang trỗi dậy với sức sống mới, niềm tin mới và những kỳ vọng mới, vững vàng cùng đất liền hướng tới tương lai. Ảnh: Phương Vũ.

Đặc khu Thổ Châu (thành lập trên cơ sở xã Thổ Châu, Phú Quốc cũ) có diện tích 13,98 km², dân số khoảng 1.800 người. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, nằm ở vùng biển tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Đặc khu cách trung tâm Phú Quốc 101 km và cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220 km.

Nhật Huy - Phương Vũ
#Đặc khu Thổ Châu #An Giang #đảo tiền tiêu #Hòn Nhạn #ngư dân #chủ quyền biển #đảo

