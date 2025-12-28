Đảo tiền tiêu Thổ Châu chuyển mình

TPO - Giữa trùng khơi biển Tây, Đặc khu Thổ Châu (An Giang) đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ chưa từng có. Từ một hòn đảo xa xôi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Thổ Châu hôm nay đang dần “gần” hơn với đất liền khi hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững. Những đổi thay ấy không chỉ làm nên diện mạo mới cho đảo tiền tiêu, còn mở ra sức sống mới, niềm tin mới và kỳ vọng mới cho tương lai nơi đầu sóng ngọn gió Tây Nam Tổ quốc.
Giáo dục, y tế trên đảo được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân.
Cuộc sống của người dân trên đảo hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Những chuyến tàu ra khơi đều đặn hơn, hoạt động buôn bán, dịch vụ từng bước hình thành. Người dân yên tâm bám đảo, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa đồng hành cùng các lực lượng giữ gìn chủ quyền. Song hành với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Đặc khu Thổ Châu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám dân, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ bình yên cho đảo và vùng biển phụ cận.
Đặc khu Thổ Châu hôm nay không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió, mà đang dần trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên và khát vọng phát triển nơi biển, đảo Tây Nam Tổ quốc. Giữa trùng khơi biển Tây, Thổ Châu đang trỗi dậy với sức sống mới, niềm tin mới và những kỳ vọng mới, vững vàng cùng đất liền hướng tới tương lai. Ảnh: Phương Vũ.
Đặc khu Thổ Châu (thành lập trên cơ sở xã Thổ Châu, Phú Quốc cũ) có diện tích 13,98 km², dân số khoảng 1.800 người. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, nằm ở vùng biển tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Đặc khu cách trung tâm Phú Quốc 101 km và cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220 km.