Đặc khu Thổ Châu rà soát cán bộ, thiếu 16 biên chế

TPO - Sau gần 2 tháng hoạt động bộ máy chính quyền mới, Đặc khu Thổ Châu (An Giang) vừa báo cáo tỉnh An Giang việc thiếu 16 biên chế ở nhiều vị trí quan trọng, kiến nghị tỉnh sớm bổ sung để ổn định bộ máy, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 16/8, lãnh đạo đặc khu Thổ Châu (An Giang) cho biết, vừa báo cáo HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh về tình hình rà soát tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức.

Theo đó, đặc khu Thổ Châu hiện thiếu 16 biên chế. Trong đó, UBND đặc khu đang khuyết một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế. Văn phòng HĐND và UBND đặc khu thiếu 2 biên chế (một Phó Chánh văn phòng và một chuyên viên phụ trách ngoại vụ, biên giới và quản trị nội bộ).

Trung tâm hành chính đặc khu Thổ Châu.

Phòng Kinh tế - Xã hội đặc khu thiếu 8 biên chế, gồm một phó phòng, các chuyên viên phụ trách lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp; quy hoạch, xây dựng; đất đai, tài nguyên; tổ chức hành chính; giáo dục; y tế...

Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu còn thiếu 5 biên chế, trong đó có chuyên viên về xây dựng chính quyền điện tử, kiểm soát thủ tục hành chính và 3 chuyên viên giải quyết thủ tục, cung ứng dịch vụ công.

Lãnh đạo Thổ Châu kiến nghị tỉnh sớm bổ sung biên chế để ổn định bộ máy, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc khu Thổ Châu kiến nghị tỉnh An Giang sớm chỉ định, điều động, bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí còn thiếu để bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả, tạo thuận lợi thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề xuất cho phép xây dựng lại phương án sắp xếp bộ máy, biên chế phù hợp thực tế, thay thế phương án trước đây của Thành ủy Phú Quốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại buổi tiếp xúc cử tri gần đây, người dân Thổ Châu cũng kiến nghị một số nội dung để phát triển kinh tế - xã hội trên đảo, như: Giao đất quốc phòng cho phát triển kinh tế - xã hội, cấp quyền sử dụng đất cho dân; đầu tư tàu lớn hơn tàu Thổ Châu 09 để kết nối đảo với Phú Quốc và Rạch Giá với tần suất 2 chuyến/tuần; hỗ trợ nghề nuôi cá bè; đầu tư cơ sở sản xuất tạo việc làm; khai thác du lịch...