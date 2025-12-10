Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tướng Ukraine ra lệnh rút một phần lực lượng khỏi 'chảo lửa' Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát một số khu vực của thành phố Pokrovsk - vốn bị bao vây từ tháng 11, nhưng nhiều đơn vị đã được lệnh rút khỏi các vị trí bên ngoài thành phố trong tuần qua, tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận.

kfzydtytzzkkdibea4cnb4yqku.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố đã giành được Pokrovsk, nhưng các quan chức Ukraine lập tức phủ nhận.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình xung quanh Pokrovsk vẫn còn khó khăn sau khi Nga tập trung 156.000 quân ở khu vực này.

“Ban đầu, vào mùa thu, quân đội của chúng tôi chưa có mặt tại Pokrovsk vì khả năng của chúng tôi bị hạn chế. Từ ngày 15/11, nhờ các hoạt động tấn công, chúng tôi đã giành được khoảng 13 km2, tiếp tục giữ vững phần phía bắc của thành phố, tiến sát tuyến đường sắt. Ngoài ra, ở phía tây Pokrovsk, chúng tôi đã giành được khoảng 54 km2”, ông Syrskyi nói.

“Tuy nhiên, cách đây vài ngày, tôi đã ra lệnh rút quân khỏi khu vực cách Pokrovsk khoảng 5 - 7 km. Việc luân chuyển binh sĩ không còn khả thi vì lực lượng đối phương đang lách qua phòng tuyến. Không có lý do gì để giữ quân đội Ukraine ở đó lâu hơn nữa”.

Pokrovsk đã trở thành trọng tâm trong cuộc tiến công của lực lượng Nga qua khu vực Donetsk. Mátxcơva đã tuyên bố giành được các ngôi làng mới vài lần/tuần.

Tháng trước, Nga cho biết lực lượng của nước này cũng đã giành được thị trấn Kupiansk ở phía bắc, tuy nhiên quân đội Ukraine phủ nhận.

Theo ông Syrskyi, Nga đang sử dụng thông tin sai lệch để bóp méo tình hình và gây thêm nguy hiểm cho quân đội Ukraine "ở những khu vực mà chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát".

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi #Nga #Pokrovsk #Donetsk

