Campuchia sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Thái Lan

TPO - Campuchia sẵn sàng đàm phán song phương với Thái Lan để chấm dứt xung đột biên giới, một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia cho biết, sau khi hai nước láng giềng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Giao tranh đã bùng phát trở lại trên biên giới Thái Lan - Campuchia kể từ đầu tuần này, bước đầu đã ghi nhận thương vong và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Trả lời hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua video từ Phnom Penh, Suos Yara - cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Manet - cho biết: “Giả sử trong vòng một giờ tới, hai bên đồng ý ngồi vào bàn đàm phán và sau đó bắt đầu đối thoại, thì đây sẽ là một ý tưởng rất hay”.

Tuy nhiên, Campuchia sẽ không tự mình khởi xướng tiến trình này, cố vấn Suos Yara nói. “Chúng ta phải có được sự thiện chí từ cả hai phía”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 9/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết, Campuchia sẽ phải thể hiện sự chân thành và chủ động hạ nhiệt căng thẳng. Ông cũng loại trừ khả năng hòa giải của bên thứ ba. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy Thái Lan và Campuchia đạt được lệnh ngừng bắn bằng lời cảnh báo, rằng các cuộc đàm phán về việc giảm thuế quan thương mại sẽ bị đóng băng trừ khi cả hai bên chấm dứt giao tranh.

“Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ nên sử dụng thuế quan để gây áp lực buộc Thái Lan quay trở lại tiến trình đối thoại", Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nói. "Phải tách vấn đề quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại."

Thái Lan đã nhiều lần cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận, bao gồm cả việc rải thêm mìn. Campuchia bác bỏ thông tin này, khẳng định vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn được ký kết hồi tháng 10.

Hãng Reuters đưa tin, dựa trên phân tích chuyên môn về các tài liệu do quân đội Thái Lan chia sẻ, rằng một số quả mìn được tìm thấy ở khu vực biên giới có thể là mìn mới được đặt.

Tuy nhiên, “mìn không phải là cái cớ cho xung đột”, cố vấn Suos Yara nói.

Vị quan chức này mô tả tình hình là "một trò chơi cả hai bên đều thua“, và nói rằng hai nước sẽ luôn là láng giềng, "vì vậy tốt hơn hết là chúng ta nên đạt được sự đồng thuận”.