Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để tổ chức bầu cử

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng tới nếu Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng ông Zelensky - người có nhiệm kỳ kết thúc vào năm ngoái - đang phải đối mặt với áp lực mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tổ chức bầu cử khi ông đang đồng thời thúc đẩy Kiev nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Tôi đã sẵn sàng, và hơn nữa tôi yêu cầu Mỹ hãy giúp tôi, có thể cùng với các đồng nghiệp châu Âu, để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử,” ông Zelensky nói với các phóng viên. “Sau đó, trong vòng 60 - 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử.”

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau bình luận của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm 9/12, trong đó ông cho rằng Chính phủ Ukraine đang sử dụng chiến tranh như một cái cớ để tránh bầu cử.

“Các bạn biết đấy, họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó nó không còn là dân chủ nữa”, ông Trump nói.

Ông Zelensky gọi những lời cáo buộc rằng ông đang bám víu vào quyền lực là “hoàn toàn không có cơ sở”, và cho biết sẽ yêu cầu quốc hội chuẩn bị các điều khoản luật sửa đổi cho phép tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Ukraine hiện đang phản đối kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất và tiếp tục tìm kiếm những đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ các đồng minh để ngăn chặn một cuộc tấn công mới từ Nga.

Ông Zelensky và các quan chức khác từng nhiều lần bác bỏ ý tưởng bầu cử trong thời chiến, khi quân đội Nga và Ukraine liên tục không kích qua lại khiến hàng triệu người Ukraine phải di dời.

Các cuộc thăm dò cho thấy người Ukraine phản đối việc tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng cũng muốn có những gương mặt mới trong một bối cảnh chính trị hầu như không thay đổi kể từ cuộc bầu cử quốc gia gần nhất vào năm 2019.