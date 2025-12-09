Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, Tổng thống Ukraine đến Anh gặp các lãnh đạo châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London vào ngày 8/12 (giờ địa phương) để kêu gọi sự ủng hộ từ đồng minh trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực buộc Kiev phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga.

1245e8c5649e5281d0054feac01183c2.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, những người đang trên đường đến London để tham dự cuộc họp, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky, trước những lo ngại ngày càng tăng rằng Mỹ có thể buộc Kiev chấp nhận các điều khoản có lợi cho Nga.

"Chúng tôi đang bắt đầu một tuần ngoại giao mới. Sẽ có các cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu", ông Zelensky nói với người dân Ukraine trong một bài phát biểu qua video vào tối 7/12, được ghi lại khi ông đang đi tàu.

"Trước hết là các vấn đề an ninh, hỗ trợ cho khả năng phục hồi của chúng tôi, và các gói hỗ trợ quốc phòng. Ngoài ra còn có vấn đề phòng không và tài trợ dài hạn cho Ukraine. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về một tầm nhìn chung và lập trường chung trong các cuộc đàm phán”.

Ukraine đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm, khi quân đội Nga liên tục đạt được bước tiến trên chiến trường miền Đông. Các thành phố và thị trấn của Ukraine chìm trong bóng tối hàng giờ do các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào lưới điện và các cơ sở hạ tầng khác.

Tháng trước, Washington đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn, trong đó chấp thuận nhiều yêu cầu của Nga. Các đồng minh châu Âu của Kiev kể từ đó đã ủng hộ Ukraine tìm cách cải thiện các điều khoản.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner - đã chuyển kế hoạch sửa đổi cho Mátxcơva vào tuần trước, sau đó tổ chức thêm nhiều ngày thảo luận với các quan chức Ukraine tại Miami. Các cuộc thảo luận kết thúc hôm 6/12 mà không có đột phá nào.

Ông Zelensky gọi các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng nhưng không dễ dàng".

Hôm 7/12, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông "thất vọng" với Tổng thống Ukraine Zelensky, người mà theo ông Trump là đã không đọc thỏa thuận hòa bình mới nhất do Mỹ đề xuất.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đang trong giai đoạn cuối cùng của việc đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine hoặc Nga sẵn sàng ký thỏa thuận khung do nhóm đàm phán của Tổng thống Trump soạn thảo.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #Anh #Châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục