Đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, Tổng thống Ukraine đến Anh gặp các lãnh đạo châu Âu

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London vào ngày 8/12 (giờ địa phương) để kêu gọi sự ủng hộ từ đồng minh trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực buộc Kiev phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, những người đang trên đường đến London để tham dự cuộc họp, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky, trước những lo ngại ngày càng tăng rằng Mỹ có thể buộc Kiev chấp nhận các điều khoản có lợi cho Nga.

"Chúng tôi đang bắt đầu một tuần ngoại giao mới. Sẽ có các cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu", ông Zelensky nói với người dân Ukraine trong một bài phát biểu qua video vào tối 7/12, được ghi lại khi ông đang đi tàu.

"Trước hết là các vấn đề an ninh, hỗ trợ cho khả năng phục hồi của chúng tôi, và các gói hỗ trợ quốc phòng. Ngoài ra còn có vấn đề phòng không và tài trợ dài hạn cho Ukraine. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về một tầm nhìn chung và lập trường chung trong các cuộc đàm phán”.

Ukraine đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm, khi quân đội Nga liên tục đạt được bước tiến trên chiến trường miền Đông. Các thành phố và thị trấn của Ukraine chìm trong bóng tối hàng giờ do các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào lưới điện và các cơ sở hạ tầng khác.

Tháng trước, Washington đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn, trong đó chấp thuận nhiều yêu cầu của Nga. Các đồng minh châu Âu của Kiev kể từ đó đã ủng hộ Ukraine tìm cách cải thiện các điều khoản.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner - đã chuyển kế hoạch sửa đổi cho Mátxcơva vào tuần trước, sau đó tổ chức thêm nhiều ngày thảo luận với các quan chức Ukraine tại Miami. Các cuộc thảo luận kết thúc hôm 6/12 mà không có đột phá nào.

Ông Zelensky gọi các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng nhưng không dễ dàng".

Hôm 7/12, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông "thất vọng" với Tổng thống Ukraine Zelensky, người mà theo ông Trump là đã không đọc thỏa thuận hòa bình mới nhất do Mỹ đề xuất.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đang trong giai đoạn cuối cùng của việc đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine hoặc Nga sẵn sàng ký thỏa thuận khung do nhóm đàm phán của Tổng thống Trump soạn thảo.