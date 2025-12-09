Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Hội đàm tại London: Ukraine giữ lập trường cứng rắn trước đề xuất thỏa hiệp của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Ukraine sẽ chia sẻ một kế hoạch hòa bình sửa đổi với Mỹ vào ngày 9/12, sau các cuộc hội đàm tại London giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh.

44a5560eb1d83d5dc7e1c48acb8a8127.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 8/12. (Ảnh: EPA)

Cuộc hội đàm chớp nhoáng giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky được tổ chức nhằm mục đích củng cố vị thế của Ukraine.

Ông Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc họp, rằng kế hoạch sửa đổi sẽ bao gồm 20 điểm, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về vấn đề từ bỏ lãnh thổ - điều mà Mátxcơva đã thúc đẩy.

“Mỹ muốn tìm kiếm một sự thỏa hiệp. Tất nhiên, có những vấn đề phức tạp liên quan đến lãnh thổ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa hiệp trong vấn đề đó”, Tổng thống Zelensky nói, nhắc lại lập trường của mình rằng Ukraine sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Trước đó, một nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, cuộc họp ngày 8/12 tập trung vào việc sử dụng những tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ông Starmer, ông Macron, ông Merz và ông Zelensky cũng đang đặt mục tiêu nhận được sự bảo đảm an ninh của Mỹ để giúp ngăn chặn bất kỳ động thái gây hấn nào trong tương lai từ Nga.

"Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và nếu có lệnh ngừng bắn, đó phải là một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài", Thủ tướng Starmer phát biểu sau khi chào đón các nhà lãnh đạo đến dinh thự của ông tại Phố Downing.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức bày tỏ quyết tâm thúc đẩy một kế hoạch chắc chắn, vào thời điểm mà Thủ tướng Merz mô tả là “mang tính quyết định cho tất cả chúng ta”.

Trong khi đó, ông Zelensky chỉ ra những bước đi cân bằng mà các cường quốc châu Âu cần thực hiện khi họ cố gắng đàm phán các điều khoản tốt hơn cho kế hoạch được đề xuất của Mỹ: "Có một số việc chúng ta không thể xử lý nếu không có Mỹ, những việc chúng ta không thể xử lý nếu không có châu Âu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng”.

Minh Hạnh
Reuters
