Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Động đất mạnh 'rung chuyển' Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ sóng thần

Minh Hạnh

TPO - Một trận động đất mạnh 7,6 độ đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào cuối ngày 8/12, buộc chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo sóng thần và ra lệnh sơ tán người dân.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất mạnh 7,6 độ được ghi nhận ở ngoài khơi bờ biển nước này lúc 23h15.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách bờ biển tỉnh Aomori 80 km, ở độ sâu 50 km.

Cảnh báo sóng thần sau đó đã được ban hành cho các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate. Sóng thần cao 40 cm đã được quan sát thấy tại các cảng Mutsu Ogawara của Aomori và Urakawa của Hokkaido trước nửa đêm. JMA cảnh báo, sóng thần lên tới 3m có thể ập vào bờ biển phía Đông Bắc nước này.

Đài truyền hình NHK đưa tin, một số người đã bị thương tại một khách sạn ở thị trấn Hachinohe (tỉnh Aomori).

211-16.jpg
Một căn hộ ở Hachinohe bị ảnh hưởng bởi trận động đất. (Ảnh: X)

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết, chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại. Các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đang tiến hành kiểm tra an toàn.

Đường sắt Phía Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa. Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất mạnh 9,0 độ hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất, với tần suất khoảng 5 phút/trận động đất.

Nằm trong vòng cung "Vành đai lửa" gồm các núi lửa và rãnh đại dương, Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% ​​số trận động đất có cường độ từ 6,0 độ trở lên trên thế giới.

Minh Hạnh
Reuters, AP
#Nhật Bản #sóng thần #động đất #nhà máy điện hạt nhân #sơ tán

Xem thêm

Cùng chuyên mục