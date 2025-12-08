Động đất mạnh 'rung chuyển' Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ sóng thần

TPO - Một trận động đất mạnh 7,6 độ đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào cuối ngày 8/12, buộc chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo sóng thần và ra lệnh sơ tán người dân.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất mạnh 7,6 độ được ghi nhận ở ngoài khơi bờ biển nước này lúc 23h15.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách bờ biển tỉnh Aomori 80 km, ở độ sâu 50 km.

Cảnh báo sóng thần sau đó đã được ban hành cho các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate. Sóng thần cao 40 cm đã được quan sát thấy tại các cảng Mutsu Ogawara của Aomori và Urakawa của Hokkaido trước nửa đêm. JMA cảnh báo, sóng thần lên tới 3m có thể ập vào bờ biển phía Đông Bắc nước này.

Đài truyền hình NHK đưa tin, một số người đã bị thương tại một khách sạn ở thị trấn Hachinohe (tỉnh Aomori).

Một căn hộ ở Hachinohe bị ảnh hưởng bởi trận động đất. (Ảnh: X)

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết, chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại. Các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đang tiến hành kiểm tra an toàn.

Đường sắt Phía Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa. Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất mạnh 9,0 độ hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất, với tần suất khoảng 5 phút/trận động đất.

Nằm trong vòng cung "Vành đai lửa" gồm các núi lửa và rãnh đại dương, Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% ​​số trận động đất có cường độ từ 6,0 độ trở lên trên thế giới.