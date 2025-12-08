Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Israel và Qatar 'làm hòa', bí mật gặp nhau tại Mỹ?

Minh Hạnh

TPO - Mỹ, Israel và Qatar đã tổ chức một cuộc họp ba bên tại New York vào ngày 7/12, vài tháng sau khi máy bay chiến đấu Israel thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Doha (Qatar) để loại bỏ các lãnh đạo Hamas.

2025-09-09t135507z-100466078-rc2.jpg
Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ở Doha (Qatar). (Ảnh: Reuters)

Hai nguồn tin nói với Axios, rằng đây là "cuộc gặp cấp cao nhất giữa các nước kể từ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải chính".

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff là người chủ trì cuộc gặp. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad Israel - David Barnea và một quan chức cấp cao Qatar giấu tên.

Nhà Trắng hiện chưa xác nhận thông tin này.

Qatar, cùng với Ai Cập và Mỹ, đã góp phần làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas. Lệnh ngừng bắn này vẫn còn mong manh khi cả Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản.

Ngày 6/12, Qatar và Ai Cập kêu gọi Israel rút quân và triển khai lực lượng hòa bình quốc tế để thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết: "Một lệnh ngừng bắn không thể hoàn tất trừ khi lực lượng Israel rút quân hoàn toàn, và khi đó tình hình sẽ trở lại ổn định ở Dải Gaza".

Axios đưa tin, trọng tâm của cuộc họp ngày 7/12 chủ yếu là "việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Dải Gaza".

Cuộc không kích của Israel vào Doha hôm 9/9 nhắm vào nhà đàm phán hàng đầu của Hamas - Khalil al-Hayra - và những người khác trong nhóm chiến binh Palestine, nhưng không thành công

Thay vào đó, cuộc không kích đã khiến sáu người thiệt mạng và gây ra làn sóng chỉ trích, bao gồm từ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã gọi điện cho ông Al Thani từ Nhà Trắng "theo lời thúc giục của ông Trump, để xin lỗi về cuộc không kích".

Minh Hạnh
Axios
#Israel #Qatar #Mỹ #không kích #Hamas #Palestine #Dải Gaza

Xem thêm

Cùng chuyên mục