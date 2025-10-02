Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ mở rộng 'chiếc ô an ninh' cho đồng minh vùng Vịnh

Minh Hạnh

TPO - Mỹ sẽ coi "bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào" vào lãnh thổ Qatar là mối đe dọa đối với Washington, và sẽ cung cấp cho quốc gia vùng Vịnh các bảo đảm an ninh cần thiết, Nhà Trắng cho biết, sau cuộc tấn công của Israel vào quốc gia này hồi tháng trước.

0cddce62-91d7-45c4-ade9-bf3b5c87745a.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ đảm bảo an ninh cho Qatar - một cam kết quan trọng đối với một đồng minh Ả-rập không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chính sách của Mỹ là đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Qatar trước các cuộc tấn công từ bên ngoài”, trích sắc lệnh.

Trong trường hợp Qatar bị tấn công, Mỹ sẽ “thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm ngoại giao, kinh tế, và nếu cần thiết, cả quân sự - để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Nhà nước Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định”.

Sắc lệnh này được đưa ra sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar ngày 9/9, với mục tiêu loại bỏ các quan chức của nhóm vũ trang Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho lãnh đạo Qatar từ Nhà Trắng vào ngày 29/9, xin lỗi về cuộc tấn công và cam kết sẽ không để việc này tái diễn, theo phía Mỹ.

Qatar là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại vùng Vịnh, và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Sắc lệnh mới nhất đánh dấu một thành tựu quan trọng đối với Qatar, quốc gia từ lâu đã tìm kiếm sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ hơn từ Mỹ. Năm 2022, Qatar được chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ định là đồng minh lớn ngoài NATO, trao cho nước này các đặc quyền về quân sự và quốc phòng.

Trong chuyến thăm tới quốc gia này hồi đầu năm nay, ông Trump công khai cam kết “bảo vệ” Qatar. Nhưng kể từ đó, Qatar đã bị tấn công hai lần, bởi Iran và Israel.

Ngoài Qatar, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất cũng đã tìm kiếm những bảo đảm an ninh rõ ràng hơn từ Mỹ.

Minh Hạnh
CNN
