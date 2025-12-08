Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Pháp dọa áp thuế Trung Quốc vì thặng dư thương mại

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo sẽ áp thuế lên Bắc Kinh nếu không có động thái nào làm giảm thâm hụt thương mại với Liên minh châu Âu.

e6a1fac3f0b9bed0e0301072b697eb05.jpg
Tổng thống Pháp phát biểu trước các sinh viên Đại học Tứ Xuyên trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tờ Les Echos sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày tới Trung Quốc, Tổng thống Pháp Macron cho biết ông đã thúc giục Bắc Kinh tăng cường hợp tác về các vấn đề mất cân bằng thương mại, địa - chính trị và môi trường.

"Tôi đã cố gắng giải thích với Trung Quốc, rằng thặng dư thương mại của họ là không bền vững bởi vì họ đang tự loại bỏ khách hàng của mình, đặc biệt là bằng cách không còn nhập khẩu nhiều từ chúng tôi nữa", ông Macron nói.

"Tôi đã nói với họ rằng, nếu họ không phản ứng, thì trong những tháng tới, châu Âu sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ theo gương Mỹ, chẳng hạn như áp thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc”.

Thâm hụt thương mại của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - đã tăng vọt gần 60% kể từ năm 2019, và vượt 300 tỷ euro vào năm 2024.

Trước đây, ông Macron từng tìm cách thể hiện một mặt trận châu Âu vững mạnh trước Trung Quốc, thúc đẩy Brussels triển khai các biện pháp đối phó để làm chậm sự xâm nhập của hàng hóa Trung Quốc, vốn đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp châu Âu.

Ông Macron nói với Les Echos, rằng ngành công nghiệp châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn, bị mắc kẹt giữa chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc - quốc gia "đang đánh vào trọng tâm của mô hình công nghiệp và đổi mới sáng tạo châu Âu".

Theo ông Macron, chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ đã làm trầm trọng thêm vấn đề đối với EU, vì Trung Quốc đang "ồ ạt" chuyển hướng các sản phẩm ban đầu dành cho Mỹ sang châu Âu.

"Ngày nay, chúng ta bị mắc kẹt giữa hai bên, và đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Macron - người đứng đầu quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai EU sau Đức - thừa nhận việc đạt được sự đồng thuận về vấn đề thuế quan đối với Trung Quốc trên toàn khối là một thách thức. 27 thành viên Liên minh châu Âu không thể tự mình thiết lập chính sách thương mại, bao gồm cả chính sách thuế quan. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu sẽ đại diện ra quyết định.

Tổng thống Macron cũng cho biết, ông đang đề xuất một cách tiếp cận hòa giải hơn đối với Bắc Kinh chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu máy móc bán dẫn từ phía châu Âu và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc.

Ông Macron cũng kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào châu Âu để” tạo ra giá trị và cơ hội cho châu Âu".

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #Pháp #Trung Quốc #thặng dư thương mại #Liên minh Châu Âu #thuế đối ứng

