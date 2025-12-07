Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga nói về vai trò của con rể Tổng thống Mỹ trong đàm phán hòa bình Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner - có thể đóng vai trò then chốt trong việc soạn thảo thỏa thuận hòa bình Ukraine, trợ lý cấp cao của Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết sau các cuộc hội đàm Nga - Mỹ căng thẳng tại Mátxcơva.

cjdlmi6zubjyjh57jxmz7ax54a.jpg
Ông Jared Kushner (trái) cùng đặc phái viên Witkoff tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Ông Kushner đã cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tham gia cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này, tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch 28 điểm, bị rò rỉ cho truyền thông vào tháng trước, đề nghị Kiev từ bỏ một số phần của khu vực Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát, cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang.

Mátxcơva đã tuyên bố chấp nhận một số điểm trong đề xuất của Mỹ, nhưng bác bỏ một số điểm khác và cho biết vẫn chưa đạt được thỏa hiệp cuối cùng.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Ushakov mô tả bầu không khí tại cuộc họp ở Điện Kremlin là "mang tính xây dựng và thân thiện", đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Putin đã gặp Đặc phái viên Witkoff sáu lần. "Họ gần như hiểu nhau mà không cần nói ra", ông nói.

Đặc biệt, ông Ushakov nhận xét rằng sự tham gia của con rể ông Trump “rất đúng lúc”. “Ông ấy mang đến yếu tố hệ thống. Cá nhân tôi tin rằng nếu một thỏa thuận được soạn thảo trên giấy tờ, thì người cầm bút, phần lớn sẽ là ông Kushner”.

vkauxmazpriodmwa35r25emvpi.jpg
Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Reuters)

Ông Kushner, một nhà đầu tư bất động sản, từng là cố vấn cấp cao trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Trump. Ông là một trong những “kiến trúc sư” của Hiệp định Abraham năm 2020, hiệp định đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất và Bahrain.

Mặc dù ông Kushner không có chức vụ chính thức tại Nhà Trắng, nhưng ông vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề Trung Đông, bao gồm cả việc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #Jared Kushner #Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump

