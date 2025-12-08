Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau vụ tiêm kích chĩa radar

Bình Giang

TPO - Tokyo cho biết đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau khi máy bay quân sự Trung Quốc chĩa radar vào các máy bay của Nhật Bản. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc).

nhat-ban.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi. (Ảnh: AP)

Tháng trước, bà Takaichi phát biểu rằng Nhật Bản sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Theo phía Nhật Bản, trong sự việc xảy ra ngày 6/12, các tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã 2 lần chĩa radar vào máy bay Nhật Bản trên vùng biển quốc tế gần đảo Okinawa. Vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong.

Tiêm kích thường dùng radar để điều khiển hỏa lực nhằm khóa mục tiêu, đồng thời phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Hải quân Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng cáo buộc của Tokyo là “hoàn toàn không phù hợp với sự thật” và yêu cầu Nhật Bản “ngay lập tức chấm dứt việc vu khống và bôi nhọ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã triệu tập Đại sứ Wu Jianghao vào chiều 7/12 để “đưa ra phản đối mạnh mẽ rằng những hành động nguy hiểm như vậy là cực kỳ đáng tiếc”.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thứ trưởng Funakoshi đã “kiên quyết yêu cầu chính phủ Trung Quốc bảo đảm những hành động tương tự sẽ không tái diễn”.

Cũng trong ngày 7/12, Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ “ứng phó một cách bình tĩnh và kiên quyết”.

“Trong khi theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên vùng biển và không phận xung quanh đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo đảm thực hiện giám sát và cảnh giới nghiêm ngặt trên các khu vực biển và không phận xung quanh”, Thủ tướng Takaichi nói.

Sáng nay, Tokyo bác bỏ cách mô tả của Trung Quốc về vụ việc cuối tuần liên quan đến máy bay quân sự hai nước, khẳng định Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không gây cản trở hoạt động huấn luyện bay của hải quân Trung Quốc như Bắc Kinh tuyên bố.

“Cáo buộc của phía Trung Quốc rằng máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cản trở nghiêm trọng chuyến bay an toàn của máy bay Trung Quốc là không có cơ sở”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru phát biểu trong cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ điều này và đã đưa ra phản đối ngược lại, Tân Hoa Xã đưa tin.

Bản tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “ngay lập tức chấm dứt những động thái nguy hiểm quấy nhiễu các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự bình thường của Trung Quốc”.

Tuần trước, tàu thuyền Nhật Bản và Trung Quốc đã đối đầu ở khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Lực lượng tuần tra trên biển của Nhật Bản cho biết 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo mà Tokyo đang kiểm soát.

Ngược lại, hải cảnh Trung Quốc nói 1 tàu cá Nhật Bản đã “xâm nhập trái phép lãnh hải Trung Quốc” và tàu của họ đã áp dụng “các biện pháp kiểm soát cần thiết và phát cảnh báo để xua đuổi”.

Quan hệ giữa hai nước liên tục lao dốc từ khi Bắc Kinh nổi giận vì phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan. Trung Quốc kêu gọi công dân của họ tránh tới Nhật Bản, trong khi các sự kiện văn hóa có sự tham gia của nghệ sĩ Nhật Bản và phim ảnh Nhật cũng bị ảnh hưởng.

Trung Quốc cũng đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa áp dụng các biện pháp kinh tế nghiêm trọng hơn như hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, ngày 7/12, báo Yomiuri Shimbun đưa tin rằng các thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang các công ty Nhật Bản đang kéo dài hơn bình thường.

Bình Giang
AP
#Căng thẳng Trung - Nhật #Nhật Bản #Trung Quốc #Radar quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục