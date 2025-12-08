Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau vụ tiêm kích chĩa radar

TPO - Tokyo cho biết đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau khi máy bay quân sự Trung Quốc chĩa radar vào các máy bay của Nhật Bản. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc).

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi. (Ảnh: AP)

Tháng trước, bà Takaichi phát biểu rằng Nhật Bản sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Theo phía Nhật Bản, trong sự việc xảy ra ngày 6/12, các tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã 2 lần chĩa radar vào máy bay Nhật Bản trên vùng biển quốc tế gần đảo Okinawa. Vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong.

Tiêm kích thường dùng radar để điều khiển hỏa lực nhằm khóa mục tiêu, đồng thời phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Hải quân Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng cáo buộc của Tokyo là “hoàn toàn không phù hợp với sự thật” và yêu cầu Nhật Bản “ngay lập tức chấm dứt việc vu khống và bôi nhọ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã triệu tập Đại sứ Wu Jianghao vào chiều 7/12 để “đưa ra phản đối mạnh mẽ rằng những hành động nguy hiểm như vậy là cực kỳ đáng tiếc”.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thứ trưởng Funakoshi đã “kiên quyết yêu cầu chính phủ Trung Quốc bảo đảm những hành động tương tự sẽ không tái diễn”.

Cũng trong ngày 7/12, Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ “ứng phó một cách bình tĩnh và kiên quyết”.

“Trong khi theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên vùng biển và không phận xung quanh đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo đảm thực hiện giám sát và cảnh giới nghiêm ngặt trên các khu vực biển và không phận xung quanh”, Thủ tướng Takaichi nói.

Sáng nay, Tokyo bác bỏ cách mô tả của Trung Quốc về vụ việc cuối tuần liên quan đến máy bay quân sự hai nước, khẳng định Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không gây cản trở hoạt động huấn luyện bay của hải quân Trung Quốc như Bắc Kinh tuyên bố.

“Cáo buộc của phía Trung Quốc rằng máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cản trở nghiêm trọng chuyến bay an toàn của máy bay Trung Quốc là không có cơ sở”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru phát biểu trong cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ điều này và đã đưa ra phản đối ngược lại, Tân Hoa Xã đưa tin.

Bản tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “ngay lập tức chấm dứt những động thái nguy hiểm quấy nhiễu các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự bình thường của Trung Quốc”.

Tuần trước, tàu thuyền Nhật Bản và Trung Quốc đã đối đầu ở khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Lực lượng tuần tra trên biển của Nhật Bản cho biết 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo mà Tokyo đang kiểm soát.

Ngược lại, hải cảnh Trung Quốc nói 1 tàu cá Nhật Bản đã “xâm nhập trái phép lãnh hải Trung Quốc” và tàu của họ đã áp dụng “các biện pháp kiểm soát cần thiết và phát cảnh báo để xua đuổi”.

Quan hệ giữa hai nước liên tục lao dốc từ khi Bắc Kinh nổi giận vì phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan. Trung Quốc kêu gọi công dân của họ tránh tới Nhật Bản, trong khi các sự kiện văn hóa có sự tham gia của nghệ sĩ Nhật Bản và phim ảnh Nhật cũng bị ảnh hưởng.

Trung Quốc cũng đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa áp dụng các biện pháp kinh tế nghiêm trọng hơn như hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, ngày 7/12, báo Yomiuri Shimbun đưa tin rằng các thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang các công ty Nhật Bản đang kéo dài hơn bình thường.