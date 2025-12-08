Tổng thống Trump nói Tổng thống Zelensky ‘chưa sẵn sàng’ chấp nhận đề xuất của Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu rằng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky “chưa sẵn sàng” thông qua đề xuất hòa bình mà Washington soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky sau khi đại diện Mỹ và Ukraine kết thúc 3 ngày thảo luận vào cuối tuần qua để thu hẹp bất đồng về đề xuất của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với các phóng viên tối 7/12, ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang làm chậm tiến trình đàm phán.

“Tôi hơi thất vọng khi Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất, tính đến vài giờ trước. Trợ lý của ông ấy rất thích nó, nhưng ông ấy thì chưa. Tôi tin rằng Nga thấy ổn với đề xuất này, nhưng tôi không chắc ông Zelensky thấy ổn”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công khai ủng hộ kế hoạch của Nhà Trắng. Tuần trước, ông Putin nói rằng một số khía cạnh trong đề xuất của ông Trump không khả thi, dù bản dự thảo ban đầu được đánh giá là có lợi cho Mátxcơva nhiều hơn.

Ông Trump có mối quan hệ “lúc nóng lúc lạnh” với ông Zelensky kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, với quan điểm rằng cuộc xung đột này gây lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ. Ông Trump cũng nhiều lần thúc giục Ukraine nhượng đất cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 4.

Ngày 6/12, ông Zelensky cho biết ông đã có “cuộc điện đàm quan trọng” với các quan chức Mỹ đang đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Florida.

“Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc một cách thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Ông Trump đưa ra lời chỉ trích này sau khi Nga hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Mátxcơva.

“Trong đó có những tuyên bố chống lại sự đối đầu và ủng hộ đối thoại cũng như xây dựng quan hệ tốt đẹp”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết Nga hy vọng điều này sẽ dẫn đến “sự hợp tác mang tính xây dựng hơn nữa với Washington trong việc giải quyết vấn đề Ukraine”.

Tài liệu do Nhà Trắng công bố hôm 5/12 cho biết Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Nga, sau nhiều năm Mátxcơva bị phương Tây xa lánh, đồng thời khẳng định việc chấm dứt chiến sự là lợi ích cốt lõi của Mỹ nhằm “tái lập sự ổn định chiến lược với Nga”.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan ngày 6/12, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết các nỗ lực chấm dứt xung đột đã ở “10m cuối cùng”.

Ông cho biết thỏa thuận phụ thuộc vào 2 vấn đề còn khác biệt, bao gồm “lãnh thổ, chủ yếu là vùng Donbas”, và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.