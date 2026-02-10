Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cuba đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu, Nga gửi lời đến Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin ngày 9/2 cho biết, tình hình nhiên liệu ở Cuba đang rất khó khăn, và những nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên nền kinh tế của hòn đảo này đang tạo ra nhiều vấn đề.

yltycbud7jpspp5g2chqb7lfpa.jpg
(Ảnh: Reuters)

Ngày 6/2, Cuba đã trình bày chi tiết kế hoạch để vượt qua cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, khi Mỹ tìm cách cắt nguồn cung dầu cho hòn đảo Caribe này.

“Tình hình ở Cuba thực sự khó khăn. Chúng tôi nhận thức được điều này, và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao và những kênh khác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 9/2.

Nga đang cố gắng khôi phục mối quan hệ rạn nứt với Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng Điện Kremlin đã nói rõ, rằng Mátxcơva không hài lòng với cách Washington cư xử với Cuba.

“Những chiến thuật gây áp lực mà Mỹ sử dụng thực sự đang gây khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về cách thức khả thi để giải quyết vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, ông Peskov nói.

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra để trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến những du khách Nga muốn rời Cuba hay không.

Đại sứ Nga tại Cuba - Viktor Coronelli - nói với hãng thông tấn nhà nước RIA tuần trước, rằng Mátxcơva đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Cuba cảnh báo các hãng hàng không

Chính quyền Cuba đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế, rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay trên hòn đảo bắt đầu từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 11/3.

Cuba từ trước đến nay vẫn phụ thuộc vào Venezuela về nguồn cung nhiên liệu máy bay, nhưng quốc đảo Caribe này đã không nhận được dầu thô hay bất kỳ sản phẩm tinh chế nào từ đồng minh hàng đầu của mình kể từ giữa tháng 12, khi Mỹ bắt đầu chặn kênh xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ đó đã tuyên bố Cuba sẽ không nhận thêm dầu từ Venezuela, và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào gửi nhiên liệu đến Cuba, cắt đứt nguồn cung nhiên liệu hàng không của hòn đảo.

Tình trạng thiếu hụt như vậy không phải là mới đối với Cuba, và nhiều hãng hàng không đã có kế hoạch để đối phó.

Một số cuộc khủng hoảng tương tự trước đó đã khiến nhiều hãng hàng không phải tiếp nhiên liệu ở các nước thứ ba lân cận, bao gồm Panama, Bahamas, Cộng hòa Dominica và Mỹ. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, rằng giá vé tăng cao có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch.

Minh Hạnh
Reuters
#nhiên liệu #Cuba #Nga #Mỹ #Venezuela #dầu mỏ #dầu máy bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục