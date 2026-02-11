Vị Tết Việt nơi 'chảo lửa' Abyei

TP - Giữa bụi đỏ mịt mù của vùng đất tranh chấp Abyei nằm giữa biên giới Sudan và Nam Sudan, nơi nhiệt độ mùa khô có thể nung chảy cả ý chí, những người lính Đội Công binh số 4 đang chuẩn bị đón một cái Tết thật đặc biệt ở xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, với những việc làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nhân ái, yêu chuộng hòa bình.

Tạo đà cho nhịp sống bình yên

Cuối tháng 9/2025, ngay sau khi tới nhận nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc UNISFA ở khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia cố, sửa chữa cầu Banton - “yết hầu” giao thông khu vực.

Bánh chưng gói bằng lá chuối rừng chính là “sứ giả ẩm thực” kết nối người lính mũ nồi xanh Việt Nam với bạn bè quốc tế ở Phái bộ UNISFA

Những ngày này, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam dồn toàn lực hoàn thành sửa chữa các tuyến đường dân sinh trọng yếu ngay trước thềm năm mới.

Mỗi mét đường được rải, lu lèn đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật khắt khe của Liên Hợp Quốc, vừa đảm bảo kết nối lại các vùng bị chia cắt, vừa tạo đà cho nhịp sống bình yên trở lại với người dân bản địa trong những ngày xuân mới.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên (Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, Đội Công binh số 4) tỉ mẩn kết đào giấy, mang sắc xuân quê nhà đến “vùng đất lửa” châu Phi

Chứng kiến sự thay đổi rõ nét ở vùng đất này, Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, xúc động chia sẻ: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo Phái bộ, tạo ra điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng GGHB”.

Ít ai biết rằng, đằng sau lời khen ngợi ấy là những ngày bộ đội ta làm việc dưới cái nắng 44 độ C, bụi đỏ bám dày trên những gương mặt sạm nắng. Những bữa cơm vội vàng dưới bóng râm của xe lu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, nơi những câu chuyện quê nhà hay sáng kiến tận dụng những tàu lá chuối rừng để gói trọn hương vị Tết Việt được kể lại để xua đi mệt mỏi.

Ở đó, đào xuân được bừng nở từ những tờ giấy màu qua bàn tay khéo léo của người thợ lính; những chiếc bánh chưng xanh được gói ghém trọn vẹn trong màu lá chuối rừng châu Phi thay cho lá dong quê nhà. Trên những cung đường vừa được khơi thông, niềm vui xuân mới đang về theo từng nhịp cầu hòa bình.

Dấu chân của những người lính thợ Việt Nam trong bộ quân phục GGHB của Liên Hợp Quốc còn in đậm ở ngôi trường cấp 2 Abyei. Tranh thủ giờ nghỉ giữa các chiến dịch lớn, đơn vị đã điều động máy móc san lấp, cải tạo khu sân chơi và lối vào lớp học.

Hình ảnh những chiếc xe lu khổng lồ vốn dùng để mở đường chiến lược, nay lại tỉ mỉ, nhẹ nhàng cán phẳng từng mét đất dưới hiên lớp học để các em không còn phải lội qua bụi mù hay vấp ngã là một biểu tượng đầy nhân văn.

Cảm kích trước nghĩa cử thấm đẫm tình người của bộ đội Việt Nam, ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng tại khu vực Abyei, xúc động nói: “Các bạn không chỉ mang lại an ninh, mà còn mang lại tương lai. Việc cải tạo trường học là một món quà vô giá, minh chứng cho tâm hồn cao thượng của người lính Việt Nam”.

Gắn kết những tâm hồn đồng điệu

Tại vùng đất mà “nước sạch quý hơn vàng”, việc khơi thông những cung đường không chỉ phục vụ an ninh mà còn đưa sự sống đến với người dân bản địa ở khu vực Abyei.

Nhìn những con đường vốn là lối mòn đầy hố sụt nay đã được nâng cấp thành hành lang cho những “chuyến xe xuân” chở nước sạch, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, không khỏi xúc động. Với anh, món quà Tết ý nghĩa nhất nằm ở tiếng reo hò “Việt Nam! Việt Nam!” của lũ trẻ cầm can nhựa chạy dọc theo con đường mới.

“Nhìn mùa xuân hồi sinh trong nụ cười của bà con địa phương khi những chuyến xe chở nước sạch cập bến, chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình đã thực sự chạm đến trái tim họ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính mũ nồi xanh chúng tôi trước thềm năm mới”, Trung tá Cường chia sẻ.

Với những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc như Trung úy Nguyễn Trung Kiên (Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, Đội Công binh số 4), mùa xuân này càng trở nên đặc biệt, khi anh cùng đồng đội trực tiếp đảm nhiệm việc trang trí, mang diện mạo Tết về cho toàn đơn vị.

Giữa nắng cháy Abyei, đôi lúc Trung úy Kiên không khỏi bồi hồi khi nhớ vị dưa hành mẹ muối, nhớ cái lạnh se sắt đặc trưng của quê nhà ở miền Bắc. Thế nhưng, gác lại nỗi nhớ riêng, anh dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ “thổi hồn” xuân cho căn cứ, khi tỉ mẩn kết từng nhành đào từ giấy màu, biến những vật liệu khô khan thành những gốc đào thắm đỏ mang dáng hình quê hương.

“Dù ở xa quê hương, song hơi ấm đồng đội đã khỏa lấp tất cả, để bên nhành đào giấy đang dần khoe sắc, những người lính trẻ như tôi thấy mình đang trưởng thành hơn trong từng nét cọ, từng đóa hoa gieo trên đất khó”, Trung úy Kiên tâm sự.

Theo chỉ huy Đội Công binh số 4, dù không khí xuân đã rộn ràng, nhiệm vụ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Những chiếc xe lu, xe ủi được cọ rửa sạch sẽ như để cùng người lính diện Tết.

Ngay cả khi quây quần bên mâm cơm tất niên, súng vẫn không rời tay. Đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, đảm bảo an toàn cho căn cứ và hỗ trợ người dân trong môi trường an ninh phức tạp. Đó là cách người lính mũ nồi xanh Việt Nam bảo vệ mùa xuân bằng kỷ luật sắt và một trái tim luôn hướng về hòa bình.