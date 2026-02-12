Nga nói chưa nhận được kế hoạch hòa bình 20 điểm

TPO - Quan chức Nga cho biết Moscow chưa nhận được kế hoạch hòa bình 20 điểm về chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Empatia Manuchi hôm thứ Tư (11/2) cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ văn kiện 20 điểm nào về Ukraine dù kế hoạch này được cho là đã trải qua nhiều vòng thảo luận, và phía Nga chỉ thấy một số đoạn trích xuất hiện trên truyền thông.

"Văn bản này đã trải qua nhiều vòng xem xét. Tuy nhiên, hiện tại họ đang đề cập đến một văn bản gồm 20 điểm mà chưa từng được chia sẻ với chúng tôi qua bất kỳ kênh nào. Chúng tôi chỉ thấy một vài trích đoạn trên các phương tiện truyền thông", ông nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập đến các phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề lãnh thổ. Theo ông, trước đây nhà lãnh đạo Ukraine từng tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ vì các ràng buộc hiến pháp.

Ông Lavrov cho rằng các phát biểu gần đây cho thấy Kiev có thể chấp nhận một thỏa thuận trên thực tế nhằm chấm dứt giao tranh, song không công nhận về mặt pháp lý những vùng lãnh thổ đang tranh chấp là thuộc về Nga. Theo cách hiểu của Moscow, điều này đồng nghĩa với việc tranh chấp có thể tiếp tục về lâu dài.

Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng Ukraine đã kêu gọi các đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm khả năng triển khai lực lượng châu Âu và hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Ông cho rằng đề xuất này gắn với điều kiện ngừng bắn trong tương lai.

Ukraine và các nước phương Tây chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các phát biểu mới nhất của quan chức Nga.

Trong thời gian qua, Kiev nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các nước châu Âu và Mỹ tiếp tục bày tỏ ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tháng 11/2025, Washington được cho là đã đề xuất một kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo các nguồn tin, kế hoạch này bao gồm một số nhượng bộ đáng kể đối với Nga và đã vấp phải phản đối từ cả Kiev lẫn một số đối tác châu Âu.

Sau đó, Ukraine và các nước châu Âu đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm điều chỉnh nội dung, hướng tới một phiên bản được cho là phù hợp hơn với lập trường của Kiev. Bản sửa đổi được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Trong các tháng tiếp theo, đại diện Ukraine, Mỹ và châu Âu tiếp tục gặp gỡ để thảo luận về đề xuất này. Phía Mỹ cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Moscow nhằm trao đổi về khả năng đạt được tiến triển trong đàm phán.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, kế hoạch hòa bình đã được hoàn thiện đáng kể về phương diện đảm bảo an ninh, song tổng thể mới đạt khoảng 90% mức độ sẵn sàng. Ông cho rằng những vấn đề then chốt còn tồn tại liên quan đến lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phía Nga được cho là mong muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong khi Ukraine phản đối phương án này và khẳng định chủ quyền đối với các khu vực đang tranh chấp.

Các cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra trong hai ngày 4–5/2 tại Abu Dhabi, với mục tiêu thu hẹp bất đồng và tìm kiếm nền tảng chung cho một thỏa thuận tiềm năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá cụ thể.