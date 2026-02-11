Thủ tướng Trung Quốc thăm cơ sở đất hiếm giữa cuộc cạnh tranh với Mỹ

TPO - Thủ tướng Lý Cường không trực tiếp đề cập đến Mỹ trong những phát biểu của mình, nhưng chuyến thăm tỉnh Giang Tây diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực đất hiếm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 10/2 đã thị sát các cơ sở đất hiểm tại tỉnh Giang Tây, Tân Hoa Xã đưa tin, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc ngày càng cạnh tranh gay gắt về các khoáng sản chiến lược.

Theo Reuters, những chuyến thị sát vào cuối năm âm lịch là thời điểm để các lãnh đạo Trung Quốc truyền đạt định hướng chính sách trước khi Tết Nguyên đán bắt đầu.

“Tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát thải carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật”, Thủ tướng Lý nói trong chuyến thị sát. “Cần phải thúc đẩy sự phối hợp giữa ngành công nghiệp và các cơ sở đào tạo, giữa nghiên cứu và thực tiễn, mở rộng ứng dụng công nghệ đất hiếm”.

Báo giới Trung Quốc cho biết thêm, ông Lý đã đến thăm một viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm.

Ông được nghe báo cáo về những tiến bộ trong nghiên cứu và thương mại hóa đất hiếm, tham quan các cơ sở sản xuất, thảo luận với các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các chuyên gia nghiên cứu.

Hình ảnh chuyến thăm Giang Tây của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thủ tướng Lý Cường cho rằng, Trung Quốc cần phát triển tài nguyên đất hiếm một cách bài bản và có sự phối hợp, tối ưu hóa cấu trúc ngành, và cải thiện hệ thống tái chế.

Ông nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ môi trường phải được ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi ban hành các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn trong toàn bộ quá trình sản xuất và chế biến để thúc đẩy phát triển xanh toàn diện.

Ngoài ra, cũng cần đẩy nhanh tiến độ các đột phá công nghệ quan trọng để xây dựng một trung tâm đổi mới công nghệ đất hiếm hàng đầu, mở rộng ứng dụng công nghệ đất hiếm trong các lĩnh vực như năng lượng mới và vật liệu mới, cải thiện sự phối hợp trong chuỗi cung ứng.

Ông Lý không trực tiếp đề cập đến Mỹ trong những phát biểu của mình, nhưng chuyến thăm diễn ra khi Bắc Kinh và Washington đang tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực đất hiếm.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã công bố kế hoạch thành lập một khối thương mại về khoáng sản chiến lược với các đồng minh, trong đó sử dụng công cụ thuế quan để duy trì mức giá sàn và cạnh tranh với Trung Quốc.