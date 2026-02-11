Mỹ có thể điều thêm tàu sân bay đến gần Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc điều tàu sân bay thứ 2 tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Tàu sân bay USS George Washington. (Ảnh: Wikipedia)

Tuần trước, Oman làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trao đổi này giúp Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington và cho thấy có đủ sự đồng thuận để tiếp tục tiến trình ngoại giao.

“Sau các cuộc đàm phán, chúng tôi cảm thấy đã có sự thấu hiểu và đồng thuận để tiếp tục tiến trình ngoại giao”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.

Cuộc đàm phán diễn ra sau khi Mỹ triển khai 1 tàu sân bay tới khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ sẽ có hành động quân sự mới.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel ngày 10/2, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ phải làm “điều gì đó rất cứng rắn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

“Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn”, Kênh 12 của Israel dẫn lời Tổng thống Trump.

Thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran chưa được công bố.

Tổng thống Trump nói với Kênh 12 và Axios rằng ông cũng đang cân nhắc việc điều thêm 1 tàu sân bay nữa tới Trung Đông.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại châu Á và USS George H.W. Bush ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ có thể được điều động, nhưng mỗi tàu đều mất ít nhất 1 tuần mới có thể tới Trung Đông. Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu sân bay Ford từ khu vực Caribe.

Ông Baghaei cho biết chuyến đi của ông Ali Larijani - cố vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei - đến Oman ngày 10/2 đã được lên kế hoạch từ trước, và sau đó ông Larijani sẽ tới Qatar - quốc gia từng đóng vai trò trung gian trong nhiều cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Giá dầu đã hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 10/2, khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ tranh thủ cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Washington ngày 11/2 để thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ đưa vấn đề hạn chế chương trình tên lửa của Tehran vào bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Ông Baghaei kêu gọi Mỹ “phải hành động độc lập trước những sức ép từ bên ngoài, đặc biệt là sức ép từ Israel - những sức ép bỏ qua lợi ích của khu vực và lợi ích của chính nước Mỹ”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, Iran sẽ tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính và khẳng định quyền của mình trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm quyền làm giàu uranium.

Washington đòi hỏi Iran từ bỏ kho uranium đã được làm giàu tới 60%, chỉ còn cách mức 90% đủ để chế tạo vũ khí.

Đầu tuần này, ông Mohammad Eslami - người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, cho biết: “Khả năng pha loãng uranium làm giàu 60% … phụ thuộc vào việc tất cả các lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hay không”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cho phép Iran làm giàu uranium ở mức hạn chế hay không, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong chuyến thăm Armenia ngày 9/2: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc chúng tôi vạch ra lằn ranh đỏ ở đâu trong đàm phán”.