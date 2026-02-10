Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ ban hành hướng dẫn mới với tàu qua eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Iran

Bình Giang

TPO - Mỹ vừa ban hành hướng dẫn mới với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đóng vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vì chương trình hạt nhân của Iran.

hormuz.jpg
Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Một phần của eo biển Hormuz đi qua vùng biển Iran. Trước đây, Iran từng đe dọa đóng cửa eo biển này, đôi khi tịch thu các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua khu vực, với cáo buộc buôn lậu.

Theo hướng dẫn, Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên giữ khoảng cách xa nhất có thể với vùng biển Iran, từ chối nếu lực lượng Iran yêu cầu lên tàu kiểm tra.

“Khuyến nghị các tàu thương mại treo cờ Mỹ khi đi qua khu vực này nên duy trì khoảng cách xa nhất có thể so với vùng biển Iran, miễn là không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải”, hướng dẫn đăng trên trang web của Cục Hàng hải nêu rõ.

Hướng dẫn cũng khuyến cáo các thủy thủ đoàn không nên dùng vũ lực chống lại lực lượng Iran nếu họ lên tàu kiểm tra.

“Nếu lực lượng Iran lên một tàu thương mại treo cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không nên chống trả bằng vũ lực”, văn bản nêu.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Iran cho biết tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ đã khởi đầu thuận lợi và sẽ tiếp tục. Đây được coi là tín hiệu xoa dịu tình hình, làm giảm lo ngại rằng việc hai nước không đạt được thỏa thuận có thể đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới chiến tranh.

Dù cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng khôi phục ngoại giao để bàn vấn đề hạt nhân, Washington cũng muốn các cuộc đàm phán bàn đến cả vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của nước này dành cho các lực lượng vũ trang trong khu vực, cũng như vấn đề nhân quyền.

Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump gây thêm sức ép lên Iran bằng sắc lệnh áp mức thuế 25% với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hàng hóa từ Iran, thực hiện đúng lời đe dọa mà ông đưa ra tháng trước.

Bình Giang
Reuters
#Iran #Eo biển Hormuz #Căng thẳng Mỹ - Iran #Hạt nhân #Đàm phán hạt nhân

