Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần đầu tiên của tháng 4, theo Politico.

Nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng cho biết, thời điểm cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được ấn định. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc hồi tháng 10/2025, ông Trump đã tuyên bố ý định thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm nay.

Tuần trước, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm. Politico nhận định đây có thể là bước chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới. Trong cuộc trao đổi, hai bên thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, từ thương mại đến các điểm nóng quốc tế.

Politico nhận định, hội nghị thượng đỉnh sắp tới có thể là cuộc gặp đầu tiên trong số bốn cuộc gặp song phương dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo trong năm 2026. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Washington hoặc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào mùa hè này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể gặp nhau tại hội nghị G20 ở Miami và hội nghị APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hai nhà lãnh đạo đã có bốn cuộc gặp trực tiếp. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2017, khi đó ông Tập Cận Bình thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Hai bên nhất trí triển khai kế hoạch 100 ngày nhằm xử lý mất cân bằng thương mại và thiết lập các cơ chế đối thoại mới.

Tháng 11/2017, Tổng thống Trump thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh. Chuyến đi gây chú ý với nghi thức đón tiếp trọng thể, bao gồm tiệc tối riêng tại Tử Cấm Thành. Hai bên công bố các thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 250 tỷ USD.

Tháng 12/2018, hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề G20 tại Buenos Aires. Hai bên đạt được thỏa thuận 90 ngày trong "cuộc chiến thuế quan". Mỹ hoãn tăng thuế, còn Trung Quốc cam kết tăng mua nông sản Mỹ và siết chặt kiểm soát fentanyl.

Tháng 6/2019, tại G20 Osaka, hai bên tiếp tục nhất trí nối lại đàm phán thương mại sau khi tiến trình trước đó không thành công. Ông Trump đề xuất nới lỏng một số hạn chế đối với Huawei và hoãn áp thuế mới, trong khi ông Tập cam kết gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 năm 2020.