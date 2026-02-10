Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tai nạn đoạt mạng 7 người tại mỏ vàng Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Bảy người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc). Thông tin này khiến cổ phiếu của chủ sở hữu khu mỏ - Công ty Khai thác mỏ Zhaojin - giảm 6% trong ngày 10/2.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 7/2, khi một chiếc lồng rơi xuống hầm mỏ làm 7 người thiệt mạng, đài CCTV đưa tin đêm 9/2.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp và an ninh công cộng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, và tìm hiểu xem liệu có nỗ lực che giấu vụ việc hay không, báo cáo cho biết thêm.

Theo dữ liệu tờ cơ sở đăng ký doanh nghiệp Qichacha, khu mỏ nói trên thuộc sở hữu của Công ty Khai thác mỏ Zhaojin. Cổ phiếu của công ty đã giảm 6,01% sau khi thông tin về vụ tai nạn được công bố.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm 9/2 đã tổ chức một cuộc họp về việc phòng ngừa tai nạn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ này đã thông báo sẽ kiểm tra các khu mỏ, công ty hóa chất và các hoạt động nguy hiểm khác.

Cũng trong ngày 7/2, một vụ nổ tại một công ty công nghệ sinh học ở miền bắc Trung Quốc đã khiến 8 người thiệt mạng.

Minh Hạnh
Reuters
