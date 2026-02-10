Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Quan chức Nga xác nhận Moscow đang liên lạc với Paris

Quỳnh Như

TPO - Điện Kremlin xác nhận Nga và Pháp đã duy trì các kênh tiếp xúc, nhưng cho biết chưa có tín hiệu rõ ràng từ Paris về mong muốn nối lại đối thoại ở cấp cao nhất. Trong khi đó, quan hệ Nga - Đức vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba (10/2), người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đang liên lạc với Paris, điều này có thể cho phép thiết lập đối thoại nhanh chóng ở cấp cao nhất, nếu hai bên có nhu cầu và thiện chí.

"Quả thực đã có những cuộc tiếp xúc, chúng tôi có thể xác nhận điều này. Nếu cần thiết và có mong muốn, điều đó sẽ giúp thiết lập đối thoại khá nhanh chóng ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mong muốn này tồn tại", ông Peskov nói.

pn.jpg
Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, Moscow cũng ghi nhận các tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết phải nối lại quan hệ với Nga. Ông cho biết những phát biểu này nhận được sự đồng tình từ phía Điện Kremlin.

Trước đó, Tổng thống Macron thông tin rằng Paris đã thiết lập lại các kênh liên lạc kỹ thuật với Moscow, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đối thoại và xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới với sự tham gia của Nga.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy khả năng nối lại đối thoại giữa Nga và Đức.

"Thật không may, tôi không thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho bước tái lập đối thoại giữa Nga - Đức", ông Sergey Nechayev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Nechayev lưu ý rằng Chính phủ Đức vẫn chưa thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến việc khôi phục đối thoại với Nga, dù là công khai hay thông qua các kênh ngoại giao.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Pháp #Đối thoại #Quan hệ quốc tế #Nga Đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục