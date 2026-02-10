Quan chức Nga xác nhận Moscow đang liên lạc với Paris

TPO - Điện Kremlin xác nhận Nga và Pháp đã duy trì các kênh tiếp xúc, nhưng cho biết chưa có tín hiệu rõ ràng từ Paris về mong muốn nối lại đối thoại ở cấp cao nhất. Trong khi đó, quan hệ Nga - Đức vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba (10/2), người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đang liên lạc với Paris, điều này có thể cho phép thiết lập đối thoại nhanh chóng ở cấp cao nhất, nếu hai bên có nhu cầu và thiện chí.

"Quả thực đã có những cuộc tiếp xúc, chúng tôi có thể xác nhận điều này. Nếu cần thiết và có mong muốn, điều đó sẽ giúp thiết lập đối thoại khá nhanh chóng ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mong muốn này tồn tại", ông Peskov nói.

Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, Moscow cũng ghi nhận các tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết phải nối lại quan hệ với Nga. Ông cho biết những phát biểu này nhận được sự đồng tình từ phía Điện Kremlin.

Trước đó, Tổng thống Macron thông tin rằng Paris đã thiết lập lại các kênh liên lạc kỹ thuật với Moscow, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đối thoại và xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới với sự tham gia của Nga.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy khả năng nối lại đối thoại giữa Nga và Đức.

"Thật không may, tôi không thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho bước tái lập đối thoại giữa Nga - Đức", ông Sergey Nechayev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Nechayev lưu ý rằng Chính phủ Đức vẫn chưa thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến việc khôi phục đối thoại với Nga, dù là công khai hay thông qua các kênh ngoại giao.