Thủ tướng Anh Starmer quyết không từ chức giữa khủng hoảng vụ Epstein

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa gạt bỏ những lời kêu gọi ông từ chức, trong đó có cả lời kêu gọi từ lãnh đạo Công đảng tại Scotland. Ông cam kết "tiếp tục chiến đấu" khi chính phủ của ông rơi vào khủng hoảng liên quan đến tên tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Starmer tiếp tục chịu áp lực lớn từ vụ bổ nhiệm ông Peter Mandelson - người có quan hệ thân cận với Epstein - làm đại sứ Anh tại Mỹ. Nhà lãnh đạo Anh đang nỗ lực đổi hướng câu chuyện.

Tuy nhiên, sự quay lưng của ông Anas Sarwar - lãnh đạo Công đảng Scotland, cùng với việc một trợ lý cấp cao thứ hai của ông Starmer phải từ chức chỉ trong vòng 2 ngày tiếp tục gây thêm nghi ngờ về khả năng phán đoán và năng lực điều hành của thủ tướng.

Giám đốc truyền thông Tim Allan từ chức ngay sau khi trợ lý thân cận nhất của ông Starmer là Morgan McSweeney rời vị trí, để nhận trách nhiệm đã tư vấn cho Thủ tướng Starmer trong việc bổ nhiệm ông Mandelson vào vị trí đại sứ Anh tại Mỹ.

Bất chấp sức ép từ ông Sarwar, Thủ tướng Starmer vẫn nhận được thông điệp ủng hộ từ nhiều bộ trưởng chủ chốt và một số người có khả năng trở thành đối thủ tranh cử lãnh đạo trong tương lai. Phản ứng tích cực tại cuộc họp của các nghị sĩ Công đảng cũng cho thấy chưa có động thái tức thì nhằm phế truất ông.

“Sau khi đã chiến đấu rất vất vả để có cơ hội thay đổi đất nước, tôi không sẵn sàng từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm của mình trước quốc gia, hay đẩy đất nước vào hỗn loạn như những người khác đã làm”, ông Starmer phát biểu tại cuộc họp. Thủ tướng Starmer cho biết, ưu tiên của ông hiện nay là ngăn chặn đảng dân túy Reform Party do chính trị gia ủng hộ Brexit Nigel Farage lãnh đạo lên nắm quyền.

“Đó là cuộc chiến của tôi, cũng là cuộc chiến của tất cả chúng ta, và chúng ta đang ở trong đó cùng nhau”, ông Starmer nói.

Trước đó, phát biểu tại Scotland - nơi sự ủng hộ dành cho Công đảng sụt giảm mạnh kể từ cuộc bầu cử năm 2024, ông Sarwar cho biết với “trái tim nặng trĩu”, ông buộc phải lên tiếng để bảo vệ Scotland và kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại London.

“Sự xao nhãng này cần phải chấm dứt và lãnh đạo tại Phủ Thủ tướng phải thay đổi”, ông Starmer nói tại một cuộc họp báo.

Đáp lại, người phát ngôn Phố Downing khẳng định ông Starmer nhận được “sự ủy nhiệm rõ ràng từ cử tri Anh trong 5 năm để mang lại sự thay đổi, và đó chính là điều ông sẽ làm”.

Ông Sarwar là nhân vật cấp cao nhất trong Công đảng kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức, làm gia tăng bầu không khí căng thẳng tại Quốc hội Anh. Chi phí vay nợ của chính phủ tăng lên, phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng một lãnh đạo Công đảng thiên tả hơn, sẵn sàng vay mượn và chi tiêu nhiều hơn, có thể lên nắm quyền.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu và giá trị đồng bảng Anh so với đồng euro sau đó đã hạ nhiệt khi các nhân vật được coi là kế nhiệm tiềm năng lên tiếng ủng hộ ông Starmer.

Việc ông Starmer mất giám đốc truyền thông thứ 4 khiến thành tích cầm quyền của ông tiếp tục bị soi xét, trong đó có những sai sót và đảo chiều chính sách đã phủ bóng gần 2 năm cầm quyền của ông.

Bà Kemi Badenoch - lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập, cáo buộc ông Starmer không đủ khả năng điều hành chính phủ.

“Ông ấy giống như một chiếc túi nilon bị gió thổi bay. Chúng ta cần ông ấy lấy lại kiểm soát, và nếu không làm được thì ai đó khác trong Công đảng cần làm điều đó, hoặc họ nên tổ chức một cuộc bầu cử”, bà Badenoch nói với Sky News.

Dẫu vậy, ông Starmer vẫn nhận được sự ủng hộ từ Phó Thủ tướng David Lammy, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper, cùng nhiều nhân vật khác. Bà Angela Rayner, cựu Phó Thủ tướng và là ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo, cũng tuyên bố dành cho ông Starmer “sự ủng hộ hoàn toàn”.

“Tôi kêu gọi tất cả các đồng chí của mình đoàn kết, ghi nhớ các giá trị của chúng ta và cùng nhau thực hiện như một tập thể. Thủ tướng có sự ủng hộ hoàn toàn của tôi trong việc dẫn dắt chúng ta tới mục tiêu đó”, bà Rayner viết trên mạng xã hội X.

Bê bối lần này xoay quanh ông Mandelson, người đã bị cách chức đại sứ tại Mỹ vào tháng 9/2025. Khủng hoảng nổ ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần 3 triệu tài liệu hôm 30/1 vừa qua, trong đó có những email cho thấy ông Mandelson đã tiết lộ cho Epstein thông tin về khả năng bán tài sản của Anh và thay đổi chính sách thuế trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Ông Mandelson chưa đưa ra phát biểu công khai về các cáo buộc làm rò rỉ thông tin và cũng không phản hồi đề nghị bình luận. Ông đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc sai phạm trong khi thi hành công vụ.