Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Campuchia đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo

Bình Giang

TPO - Hôm nay (11/2), một quan chức cấp cao của Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây, khi triển khai chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

campuchia.jpg
Bên trong khu tổ hợp lừa đảo mang tên My Casino ở tỉnh Kampot, ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan chức năng Campuchia vừa cho phép báo chí tiếp cận một cơ sở, để khẳng định họ đang mạnh tay đối phó với các mạng lưới lừa đảo tinh vi nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

“Hiện chúng tôi đã phong tỏa khoảng 190 địa điểm”, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cao cấp kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, nói với Reuters, trước khi tổ chức chuyến đưa báo chí đến khu phức hợp rộng lớn ở tỉnh Kampot.

Ông Chhay cho biết, 173 nhân vật tội phạm cấp cao liên quan đến những trung tâm này đã bị bắt giữ và 11.000 lao động đã bị trục xuất, trong khuôn khổ chiến dịch được triển khai từ cuối năm ngoái.

Chiến dịch diễn ra sau khi Mỹ truy tố ông trùm Trần Chí của Tập đoàn Prince, kẻ sau đó đã bị Trung Quốc dẫn độ về nước để xét xử.

Trong những tuần gần đây, hàng nghìn lao động trong các trung tâm lừa đảo đã bỏ trốn để tìm đường trở về quê hương.

Reuters cho biết, tại khu phức hợp ở Kampot, các phóng viên được chứng kiến những phòng làm việc lớn với hàng dãy máy tính, trên bàn là tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo nhằm vào người Thái Lan, các buồng thu âm để dùng trong những cuộc gọi điện thoại và cả “đồn cảnh sát Ấn Độ” giả.

Cơ quan chức năng cho biết không có vụ bắt giữ nào diễn ra bên trong khu phức hợp sòng bạc Kampot có tên là My Casino. Các lao động đã bỏ chạy sau khi nghi phạm cầm đầu Hoàng Kế Mậu (còn gọi là Ly Kuong) bị bắt. Cảnh sát nói rằng họ không đủ nhân lực để ngăn chặn những người đó rời khỏi khu vực.

“Chúng tôi chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát trên toàn tỉnh và khoảng 300 cảnh sát quân sự. Ngay cả khi gộp cả hai lực lượng, chúng tôi vẫn không thể chặn họ, bởi đã khoảng 6.000 - 7.000 người rời khỏi nơi này”, ông Mao Chanmothurith, Giám đốc Công an tỉnh Kampot, cho biết trong chuyến khảo sát do chính phủ tổ chức.

Chuyến thăm diễn ra 1 tuần sau khi các quan chức Thái Lan dẫn báo chí và đại diện ngoại giao nước ngoài tới khảo sát một khu phức hợp khác nằm trên lãnh thổ Campuchia, nơi quân đội Thái Lan đã ném bom và kiểm soát trong cuộc xung đột biên giới giữa hai nước vào tháng 12/2025.

Theo Reuters, ở đó có các thiết bị và sắp xếp tương tự, bao gồm “đồn cảnh sát” giả của nhiều quốc gia, cùng khối lượng lớn tài liệu.

Bình Giang
Reuters
#Campuchia #Lừa đảo trực tuyến #Lừa đảo qua mạng #Tội phạm mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục