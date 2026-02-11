Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về bê bối Epstein

Bình Giang

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức của kênh truyền hình NTV, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng vụ án Jeffrey Epstein đã “phơi bày bộ mặt thật” của giới tinh hoa phương Tây.

screen-shot-2026-02-11-at-95123-am.png
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Chủ đề này liên quan đến việc phơi bày bộ mặt của cái gọi là phương Tây tập thể... nó nói chung vượt quá khả năng hiểu biết của con người, đó là chủ nghĩa Satan thuần túy, và có lẽ không cần phải giải thích điều đó cho một người bình thường”, ông Lavrov phát biểu ngày 10/2.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc đến thông tin về các chính trị gia và doanh nhân Nga trong các tài liệu về Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1, bằng cách trích dẫn câu thơ của nhà thơ nổi tiếng Liên Xô Vladimir Vysotsky: "Sự thâm nhập của chúng ta trên khắp hành tinh đặc biệt dễ nhận thấy từ xa".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng vụ án Epstein đã phơi bày mức độ tham nhũng cực độ trong giới tinh hoa phương Tây.

Hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí đang hứng chỉ trích vì mối quan hệ với tỷ phú Epstein, mới nhất là Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Trước đó là cựu Hoàng tử Andrew, cựu Đại sứ Anh tại Washington Peter Mandelson và cựu Chánh văn phòng của Thủ tướng Anh Morgan McSweeney.

Đơn vị chống tội phạm kinh tế của Na Uy đã đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Thorbjørn Jagland. Đại sứ Na Uy tại Jordan Mona Juul đã từ chức, Thái tử phi Na Uy Mette-Marit xin lỗi về mối quan hệ của bà với Epstein.

Tại Slovakia, cựu Ngoại trưởng Miroslav Lajčák đã từ chức cố vấn an ninh quốc gia. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang từ chức chủ tịch Viện Thế giới Ả-rập. Tại Mỹ, đã có những cáo buộc nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cựu Tổng thống Mỹ George Bush và Bill Clinton.

Bình Giang
Xinhua
#Jeffrey Epstein #Bê bối Epstein #Ngoại trưởng Nga

