Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị phát hiện nói dối trong bê bối Epstein

TPO - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định ông không liên quan đến tên tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, sau khi xuất hiện những thông tin mới về quan hệ giữa hai người này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. (Ảnh: AP)

Ngày 30/1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần 3 triệu tài liệu mới liên quan đến Epstein, trong đó có các email cho thấy ông Lutnick dường như đã đến dùng bữa trưa tại hòn đảo riêng của tỷ phú Epstein ở Caribe, sau nhiều năm ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với nhà tài chính tai tiếng.

Bộ trưởng Lutnick đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.

Trả lời tại phiên điều trần Thượng viện ngày 10/2, ông Lutnick khẳng định 2 người chỉ trao đổi khoảng 10 email và gặp nhau 3 lần trong vòng 14 năm. Ông nói rằng bữa trưa với Epstein diễn ra chỉ vì ông đang ở trên con tàu gần hòn đảo, và gia đình ông cũng có mặt trong bữa trưa đó.

“Tôi không hề có mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như chẳng dính dáng gì đến người đó”, ông Lutnick nói trước ủy ban Thượng viện khi bị Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen chất vấn.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, người phát ngôn Karoline Leavitt cho biết ông Lutnick “vẫn là một thành viên rất quan trọng trong ê-kíp của Tổng thống Donald Trump, và tổng thống hoàn toàn ủng hộ bộ trưởng”.

Ông Lutnick là một trong nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí đang hứng chỉ trích vì mối quan hệ với Epstein, cho thấy mức độ quan hệ rộng rãi của tỷ phú này trong giới tinh hoa phương Tây.

Ông Lutnick cũng bị soi xét vì thông tin trong tài liệu mới công bố khác với phát biểu mà ông đưa ra trước đây về Epstein. Hai người từng sống gần nhà nhau khi ông Lutnick là CEO hãng dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald ở New York.

Trước đây, ông Lutnick nói rằng ông đã thề sẽ không bao giờ “ở chung một căn phòng” với Epstein sau khi xảy ra sự việc năm 2005, khi nhà tài chính này cho ông xem chiếc bàn mát-xa tại căn nhà của ông ta và nói những câu tục tĩu.

Tuy nhiên, ngoài bữa trưa năm 2012, các email còn cho thấy trợ lý của Epstein đã chuyển cho ông ta lời mời từ ông Lutnick về việc tham dự buổi gây quỹ vào tháng 11/2015, tại công ty tài chính của ông Lutnick để ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ông Trump sau đó đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Trong phiên điều trần ngày 10/2, ông Lutnick không đề cập đến những điều mâu thuẫn nói trên, dù Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff nêu ra điều này để kêu gọi ông từ chức.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Massie nói trên đài CNN, rằng ông Lutnick nên “làm mọi thứ dễ dàng hơn cho tổng thống, thành thật mà nói, và chỉ cần từ chức”.

“Tôi biết, và vợ tôi cũng biết, rằng tôi hoàn toàn không làm bất cứ điều gì sai trái theo bất kỳ cách nào”, ông Lutnick nói tại phiên điều trần.

Ông cũng khẳng định không hề hay biết việc Epstein có ý định gặp người giữ trẻ của gia đình ông.