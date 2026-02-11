Vụ kiện bước ngoặt chống lại những gã khổng lồ công nghệ

TPO - Trong phiên tòa mang tính bước ngoặt tại Mỹ nhắm vào các gã khổng lồ công nghệ, nhóm pháp lý của YouTube khẳng định nền tảng video thuộc sở hữu của Google không cố tình gây nghiện, thậm chí về mặt kỹ thuật cũng không phải là mạng xã hội.

Biểu tượng của YouTube.

YouTube và Meta - công ty mẹ của Instagram và Facebook - trở thành bị đơn trong vụ kiện đình đám ở Los Angeles, có thể tạo ra tiền lệ pháp lý trong vấn đề các ông lớn mạng xã hội có cố tình thiết kế nền tảng của họ để gây nghiện cho trẻ em hay không.

"Đó không phải là nghiện mạng xã hội khi nó không phải là mạng xã hội và nó không gây nghiện", luật sư Luis Li nói trước bồi thẩm đoàn trong phiên tranh luận ngày 10/2.

Đương đơn là cô gái 20 tuổi Kaley G.M., người đã bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng vì nghiện mạng xã hội từ khi còn nhỏ.

Kaley G.M. bắt đầu sử dụng YouTube từ 6 tuổi và tham gia Instagram ở tuổi 11, sau đó tiếp tục với Snapchat và TikTok.

Luật sư của bị đơn lập luận rằng chính chất lượng nội dung đã giữ chân người dùng, dẫn chứng các email nội bộ của công ty để khẳng định chủ trương của họ không ưu tiên tính lan truyền mà coi trọng nội dung mang tính giáo dục và hữu ích cho xã hội.

Vụ kiện đình đám này có thể đóng vai trò tiên phong, vì kết quả của nó có thể dẫn đến một làn sóng kiện tụng tương tự trên khắp nước Mỹ.

Các công ty truyền thông xã hội bị cáo buộc sử dụng các thuật toán để khiến người dùng trẻ tuổi nghiện nội dung và mắc chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, phải nhập viện tâm thần và thậm chí tự tử.

Các luật sư của nguyên đơn đang sử dụng lại chiến lược đã áp dụng từ những năm 1990 và 2000 chống lại ngành công nghiệp thuốc lá, khi ngành này đối mặt với làn sóng kiện tụng tương tự cho rằng họ cố tình bán sản phẩm có hại.