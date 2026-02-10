Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bà con Việt tại Budapest trong ngày ông Công ông Táo

Nguyễn Hoàng Linh (từ Budapest, Hungary)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt Nam thường làm mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời và tại Hungary cũng vậy: trên các diễn đàn trực tuyến, từ mấy ngày nay đã rộ lên các thông tin, quảng cáo, hỏi han... về các món ẩm thực trong dịp lễ truyền thống mang tính tín ngưỡng này.

Tại khu chợ Việt lớn nhất ở Budapest, tọa lạc tại Quận 8, rất vắng cả người mua lẫn người bán, như thông lệ của thời kỳ đầu năm, nhất là trong cảnh kinh tế Hungary đang gặp nhiều khó khăn. Nên chỗ có thể đông người Việt, vẫn là các quầy thực phẩm Châu Á nơi bà con tập trung mua sắm.

Tại cửa hàng của chị Hà Hoàng, đã thấy nhiều góc trang trí Tết để bà con có cảm giác mùa xuân quê hương, có người dừng lại chụp ảnh. Khách đến mua, có cả người bản địa nói võ vẽ tiếng Việt. Một số món cúng ông Công ông Táo - như xôi, bánh chưng, gà ủ, mứt tết... - được chị bày ra.

ba802eba-d1ca-4e3d-9d9d-2e1bba99f71e.jpg

Năm nay bà con về Việt Nam ăn tết nhiều nên không đông đúc như mọi năm, chị Hà Hoàng cho hay. Và đó cũng là nhận xét của chị Mười, chủ một cửa hàng thực phẩm Châu Á quen thuộc khác: so với các năm khác chỉ bằng một nửa, do hoàn cảnh khó khăn chung, bà con Việt các nước khác cũng vậy.

Do đó, nhà chị cũng đặt ít hàng hơn, các mặt hàng không phong phú bằng và cũng chưa bán được mấy, giá cả có tăng do suy thoái kinh tế, thuế má và lạm phát tại nước bạn. Duy chỉ có bánh chưng là số lượng không giảm, nhà chị sẽ gói 800-1.000 bánh theo các đơn đặt hàng đã nhận tới giờ.

762a45a1-43ff-4ed7-b7af-9ebf42781d62.jpg

Vừa xếp khoảng 100 túi quà cho nhân viên, khách hàng và bạn bè, chị Mười chia sẻ: "Chỉ mong cho tất cả mọi nhà được mạnh khỏe, bình an, kinh tế khó khăn thì là chung rồi, bà con cũng đừng lấy đó làm buồn. Hy vọng năm tới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn!".

Và đấy cũng là mong mỏi chung của bà con chúng tôi được tiếp xúc tại khu chợ, có người đang tất bật chuẩn bị quà cáp về thăm nhà trong 1-2 ngày tới, "cận ngày quá rồi, các cụ già yếu cả, mong lắm!", và người ở lại thì chờ tới Tết Cộng đồng 13/2, "cả năm cũng phải có dịp gặp nhau!".

0f32f6aa-2b1b-446a-9ce3-2b7629b4c587.jpg

Như thế, cái Tết xa quê, trong cảnh chợ búa vẫn mở, bất quá chỉ đóng 1-2 ngày và bầu không khí thì phải cố gắng tự tạo ra cho nhau, nhưng vẫn là cái gì đó thiêng liêng trong lòng mỗi người, dù khó khăn đến mấy, mỗi khi "Đã thấy xuân về với gió đông - Với trên màu má gái chưa chồng…".

Nguyễn Hoàng Linh (từ Budapest, Hungary)
#Gia đình Việt Nam #Việt Kiều #Hungary #ông Công ông Táo #mâm cỗ #lễ truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục