Bà con Việt tại Budapest trong ngày ông Công ông Táo

TPO - Ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt Nam thường làm mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời và tại Hungary cũng vậy: trên các diễn đàn trực tuyến, từ mấy ngày nay đã rộ lên các thông tin, quảng cáo, hỏi han... về các món ẩm thực trong dịp lễ truyền thống mang tính tín ngưỡng này.

Tại khu chợ Việt lớn nhất ở Budapest, tọa lạc tại Quận 8, rất vắng cả người mua lẫn người bán, như thông lệ của thời kỳ đầu năm, nhất là trong cảnh kinh tế Hungary đang gặp nhiều khó khăn. Nên chỗ có thể đông người Việt, vẫn là các quầy thực phẩm Châu Á nơi bà con tập trung mua sắm.

Tại cửa hàng của chị Hà Hoàng, đã thấy nhiều góc trang trí Tết để bà con có cảm giác mùa xuân quê hương, có người dừng lại chụp ảnh. Khách đến mua, có cả người bản địa nói võ vẽ tiếng Việt. Một số món cúng ông Công ông Táo - như xôi, bánh chưng, gà ủ, mứt tết... - được chị bày ra.

Năm nay bà con về Việt Nam ăn tết nhiều nên không đông đúc như mọi năm, chị Hà Hoàng cho hay. Và đó cũng là nhận xét của chị Mười, chủ một cửa hàng thực phẩm Châu Á quen thuộc khác: so với các năm khác chỉ bằng một nửa, do hoàn cảnh khó khăn chung, bà con Việt các nước khác cũng vậy.

Do đó, nhà chị cũng đặt ít hàng hơn, các mặt hàng không phong phú bằng và cũng chưa bán được mấy, giá cả có tăng do suy thoái kinh tế, thuế má và lạm phát tại nước bạn. Duy chỉ có bánh chưng là số lượng không giảm, nhà chị sẽ gói 800-1.000 bánh theo các đơn đặt hàng đã nhận tới giờ.

Vừa xếp khoảng 100 túi quà cho nhân viên, khách hàng và bạn bè, chị Mười chia sẻ: "Chỉ mong cho tất cả mọi nhà được mạnh khỏe, bình an, kinh tế khó khăn thì là chung rồi, bà con cũng đừng lấy đó làm buồn. Hy vọng năm tới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn!".

Và đấy cũng là mong mỏi chung của bà con chúng tôi được tiếp xúc tại khu chợ, có người đang tất bật chuẩn bị quà cáp về thăm nhà trong 1-2 ngày tới, "cận ngày quá rồi, các cụ già yếu cả, mong lắm!", và người ở lại thì chờ tới Tết Cộng đồng 13/2, "cả năm cũng phải có dịp gặp nhau!".

Như thế, cái Tết xa quê, trong cảnh chợ búa vẫn mở, bất quá chỉ đóng 1-2 ngày và bầu không khí thì phải cố gắng tự tạo ra cho nhau, nhưng vẫn là cái gì đó thiêng liêng trong lòng mỗi người, dù khó khăn đến mấy, mỗi khi "Đã thấy xuân về với gió đông - Với trên màu má gái chưa chồng…".