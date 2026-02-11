Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xả súng tại trường học ở Canada, 35 người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một thị trấn phía đông bắc British Columbia (Canada). Nghi phạm - được cho là một phụ nữ - đã chết vì vết thương tự gây ra.

Theo Reuters, 6 người được tìm thấy đã tử vong bên trong một trường trung học ở Tumbler Ridge. Hai người khác được tìm thấy đã tử vong tại một ngôi nhà được cho là có liên quan đến vụ việc, và một người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một nghi phạm xả súng cũng được tìm thấy trong tình trạng đã chết do vết thương tự gây ra.

25 người khác đang được kiểm tra vết thương tại một trung tâm y tế địa phương.

Thông tin chi tiết vẫn đang được cập nhật, nhưng nghi phạm được cho là một phụ nữ mặc váy, có mái tóc nâu.

Cảnh sát cho rằng không còn nghi phạm nào khác và không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Lệnh phong toả đã được dỡ bỏ.

Tumbler Ridge là một đô thị hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở chân núi Rocky Mountains phía bắc British Columbia.

Minh Hạnh
Reuters
