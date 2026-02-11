Ukraine sắp bầu cử tổng thống

TPO - Ukraine đang lên kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống cùng ngày với cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24/2, cùng với một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bước đi này được thực hiện trong bối cảnh Nhà Trắng gây áp lực lên Kiev nhằm kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vào mùa xuân. Thông tin ban đầu cho biết cả hai cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước ngày 15/5, nếu không Ukraine có nguy cơ mất các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nguồn tin thân cận với Tổng thống Zelensky cho biết ông và đội ngũ trợ lý của mình sẵn sàng đồng ý thời hạn này, dù việc tổ chức bầu cử trong thời chiến sẽ gặp nhiều khó khăn về hậu cần. Theo kế hoạch, trong tháng 3 và tháng 4, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) sẽ xem xét những thay đổi pháp lý cần thiết để tiến hành bầu cử trong điều kiện thiết quân luật.

Tuy nhiên, các thời hạn này rất khó đáp ứng, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tiến trình đàm phán hòa bình với phía Nga.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý ở Ukraine theo một thỏa thuận khung đang được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thảo luận. Các quan chức đã thảo luận về khả năng tổ chức cả bầu cử và trưng cầu dân ý vào tháng 5.