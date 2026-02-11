Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan: Tức giận vì em gái bị phạt, thanh niên 19 tuổi mang súng vào trường bắt giữ nhiều con tin

Minh Hạnh

TPO - Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan đã khống chế một nghi phạm 19 tuổi sau vụ bắt giữ con tin tại trường Patong Prathan Khiriwat ở xã Phatong (huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla). Cảnh sát cho biết động cơ của nghi phạm dường như xuất phát từ một cuộc tranh cãi, khi em gái nghi phạm - người đang học tại trường - kể với anh trai về việc bị giáo viên phạt.

uueowmfme5lthffpbznqzua67y.jpg
Trường Patong Prathan Khiriwat. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm - được xác định là Khemnan (19 tuổi) - đã xông vào trường Patong Prathan Khiriwat lúc 17h ngày 11/2.

Trước đó nửa tiếng, cảnh sát đã nhận được tin báo về một người có hành vi bạo lực sau khi sử dụng ma túy. Khi các sĩ quan cố gắng kiểm soát tình hình, nghi phạm đã chống cự và đuổi theo cảnh sát bằng một chiếc rìu, khiến họ phải bỏ chạy.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã đập vỡ cửa kính xe cảnh sát, lấy trộm một khẩu súng ngắn 9mm và bỏ trốn bằng xe máy đến trường Patong Prathan Khiriwat.

Tại đây, nghi phạm nổ súng và dồn hiệu trưởng nhà trường cùng các giáo viên, học sinh vào một phòng họp để giữ làm con tin.

Đến 18h15, một tiếng súng khác vang lên và nghi phạm thả một con tin. Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm xông vào trường và khống chế nghi phạm.

ydn7bhjyznodjem44fqygpqd4q.jpg
yfbfryfylfnnplcmygu4h3qtg4.jpg
Các học sinh được giải cứu sau vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết động cơ của nghi phạm dường như xuất phát từ một cuộc tranh cãi, khi em gái nghi phạm - người đang học tại trường - kể với anh trai về việc bị giáo viên phạt. Nghi phạm được cho là đã đến trường để tìm giáo viên này nhưng không tìm thấy, nên đã bắt những người khác làm con tin.

Một giáo viên nữ đã bị thương nặng, phải trải qua phẫu thuật và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức tích cực. Trong khi một nữ sinh khác bị bắn vào thắt lưng và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Trong một bức ảnh do cảnh sát chia sẻ, nghi phạm - chân trần, mặc quần short và áo phông - bị các sĩ quan vũ trang ghì xuống đất.

mizmtzwgejiwjf6gknzmdtdkaa.jpg
Chiếc xe máy mà nghi phạm sử dụng. (Ảnh: Reuters)
bdws4ljxcov2ttcjabpc.jpg
Nghi phạm khi bị bắt. (Ảnh: The Nation)

Bạo lực súng đạn và việc sở hữu súng không phải là hiếm ở Thái Lan. Năm 2022, một cựu sĩ quan cảnh sát đã giết chết 36 người, trong đó có 24 trẻ em, trong một vụ tấn công bằng súng và dao tại một trường mẫu giáo ở phía đông nước này.

Minh Hạnh
Reuters, Nation Thailand
#Thái Lan #bắt cóc con tin #xả súng #nghi phạm

