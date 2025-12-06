Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luân Dũng
TPO - Ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ chuyên môn là cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Tiến sĩ ngành Chính trị học.

512cmau.jpg
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 2657/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở tỉnh Cà Mau; trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (mới).

Ngày 17/11, ông Phạm Thành Ngại được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Luân Dũng
