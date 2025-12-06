Hải Phòng: Khai mạc ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên, lao động tự do

Tối 5/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025, nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động (học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ) với các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững.

Dự ngày hội có ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng, cùng đại diện các sở ngành, doanh nghiệp và hàng nghìn học sinh, sinh viên, công nhân lao động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòngcho biết, ngày hội được tổ chức nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động (quân nhân xuất ngũ, học sinh, sinh viên) với các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Ông Nguyễn Anh Tuân - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng phát biểu khai mạc Ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I, năm 2025.

Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn thông qua ngày hội sẽ hỗ trợ được đoàn viên, người lao động, sinh viên, quân nhân xuất ngũ và lao động tự do có thể tiếp cận được thông tin thị trường lao động trên địa bàn.

Qua đó, tạo không gian kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động về việc làm, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Yun Yong Chun - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cho biết, đến với ngày hội việc làm, LG Innotek mang đến cơ hội việc làm đa dạng ở các vị trí, từ xưởng sản xuất, quản lý kỹ thuật, nhân viên văn phòng đến các vị trí quản lý cấp cao.

Người lao động tại LG Inonotek sẽ được thụ hưởng chế độ chính sách và mức lương cao hơn so với mức trung bình của thị trường, cùng với nhiều chế độ phúc lợi đa dạng.

Ngày hội mang lại cơ hội tiếp cận nguồn lao động chất lượng cao mà doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm. Trong đó, phải kể đến lực lượng quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, đây là lực lượng được đào tạo bài bản về kỷ cương, kỷ luật, rất cần thiết cho các công ty vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng và hàm lượng kỹ thuật cao như LG.

Ông Yun Yong Chun - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao.

Bên cạnh đó, lực lượng sinh viên đang được đào tạo và học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố... cũng là nguồn lao động trẻ, chất lượng, dồi dào.

Đến với Ngày hội Việc làm lần thứ I năm 2025, đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ không chỉ có cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp mà còn được tham gia, trải nghiệm chuỗi các hoạt động phúc lợi phong phú.

Tiêu biểu như: hoạt động tuyên truyền về BHXH, Luật Công đoàn; thực hành kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể; tham gia Liên hoan Vũ điệu “Công nhân thời đại mới”; được sàng lọc yếu tố nguy cơ bệnh lí tim mạch - đột quỵ và bệnh lí chuyển hóa; tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương”...

Hàng nghìn học sinh, sinh viên, công nhân, lao động tự do tới tham gia Ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025 tại Hải Phòng.

Tại buổi lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng trao 50 suất trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.