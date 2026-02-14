40 phạm nhân ở Nghệ An được giảm án, kịp về đón Tết cùng gia đình

TPO - “Được giảm dù chỉ 1 ngày cũng rất có ý nghĩa với tôi, đó là sự ghi nhận cho quá trình cải tạo, lao động của mình”, phạm nhân T.H.T.A (19 tuổi, trú xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Ngày 14/2, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố, trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đang cải tạo tại đây.

Theo quyết định của Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị có 40 phạm nhân được xét giảm án, trong đó 10 phạm nhân được giảm hết thời hạn tù còn lại.

Đây đều là những trường hợp có quá trình lao động, cải tạo tốt, không vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án cho các phạm nhân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, đợt giảm án lần này tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

“Những người vi phạm pháp luật đã phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Tôi tin rằng trong thời gian chấp hành án, các anh chị em phạm nhân đã thấm thía những lỗi lầm của mình. Mong rằng những người được giảm án, cũng như những người chưa đến thời điểm xét giảm, sẽ tiếp tục nỗ lực cải tạo để trở thành công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội…”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thọ chia sẻ.

Trong số các phạm nhân được giảm hết án đợt này có T.H.T.A (19 tuổi, trú xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Đây là trường hợp đặc biệt khi được giảm án 1 ngày.

Các phạm nhân được giảm hết thời hạn tù rời trại giam để trở về với gia đình đón Tết.

Theo bản án, T.A. chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành thời gian chấp hành án. “Được giảm dù chỉ 1 ngày cũng rất có ý nghĩa với tôi, đó là sự ghi nhận cho quá trình cải tạo, lao động của mình”, T.A chia sẻ.

Trước đó, với tội danh gây rối trật tự công cộng, T.A bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Khi đang là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, một phút bồng bột, nông nổi đã khiến cuộc đời T.A rẽ sang hướng khác.

Gần 18 tháng sau song sắt, cùng những giọt nước mắt của mẹ, với T.A là quãng thời gian “quá dài và thấm thía”. Trải qua một cái Tết xa gia đình, nam thanh niên cho biết sẽ trân trọng hơn những ngày đoàn viên sắp tới.

Trước cổng trại giam, không khí Tết như đến sớm hơn bằng những cái ôm, những cái siết tay thật chặt, đầy bao dung và hy vọng, dành cho những người từng lầm lỗi nhưng đang nỗ lực đứng dậy làm lại cuộc đời.