Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Huế triệt phá ổ buôn ‘khí cười’, thu giữ hơn 1 tấn N2O

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP. Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khí N2O (khí cười) hoạt động qua mạng xã hội, thu giữ hơn 1 tấn tang vật.

Ngày 13/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các hành vi “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

khi-cuoi-3.jpg
Công an lấy lời khai các đối tượng thuộc đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khí N2O (khí cười) tại Huế.

Các bị can gồm: Phan Tuấn Quân (SN 2003), Phan Tuấn Bôn (SN 2001), Phan Tuấn Tú (SN 2008), Phan Dũng (SN 1975, cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1992, trú tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tại TP. Huế tổ chức mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N2O) trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi. Công an TP. Huế sau đó xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

khi-cuoi-2.jpg
Hơn 1 tấn tang vật được công an thu giữ.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại phường An Cựu, lực lượng chức năng phát hiện 179 bình khí N2O với tổng trọng lượng khoảng 1.074 kg, cùng 160 van xả khí và 70 túi ni lông đựng bóng cao su phục vụ việc bơm khí vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc mua bán khí N2O là vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên vẫn câu kết thực hiện. Để che giấu hành vi phạm pháp, nhóm này sử dụng các nền tảng Facebook, Zalo, Telegram và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 bị can Phan Tuấn Quân và Phan Tuấn Bôn; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại để phục vụ điều tra.

Công an TP. Huế cho biết, khí N2O thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế với sự kiểm soát chặt chẽ.

Việc lạm dụng, hít trực tiếp “khí cười” có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, tham gia mua bán, vận chuyển khí cười; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi vi phạm.

Ngọc Văn
#Công an TP. Huế #khởi tố vụ án #bị can #đường dây mua bán #vận chuyển #N2O #khí cười” #tang vật #mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục