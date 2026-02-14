Huế triệt phá ổ buôn ‘khí cười’, thu giữ hơn 1 tấn N2O

TPO - Công an TP. Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khí N2O (khí cười) hoạt động qua mạng xã hội, thu giữ hơn 1 tấn tang vật.

Ngày 13/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các hành vi “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an lấy lời khai các đối tượng thuộc đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khí N2O (khí cười) tại Huế.

Các bị can gồm: Phan Tuấn Quân (SN 2003), Phan Tuấn Bôn (SN 2001), Phan Tuấn Tú (SN 2008), Phan Dũng (SN 1975, cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1992, trú tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tại TP. Huế tổ chức mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N2O) trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi. Công an TP. Huế sau đó xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Hơn 1 tấn tang vật được công an thu giữ.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại phường An Cựu, lực lượng chức năng phát hiện 179 bình khí N2O với tổng trọng lượng khoảng 1.074 kg, cùng 160 van xả khí và 70 túi ni lông đựng bóng cao su phục vụ việc bơm khí vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc mua bán khí N2O là vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên vẫn câu kết thực hiện. Để che giấu hành vi phạm pháp, nhóm này sử dụng các nền tảng Facebook, Zalo, Telegram và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 bị can Phan Tuấn Quân và Phan Tuấn Bôn; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại để phục vụ điều tra.

Công an TP. Huế cho biết, khí N2O thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế với sự kiểm soát chặt chẽ.

Việc lạm dụng, hít trực tiếp “khí cười” có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, tham gia mua bán, vận chuyển khí cười; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi vi phạm.