Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 200 bình nghi là khí cười

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 200 bình khí nghi là khí N2O (khí cười) trên tuyến quốc lộ 18C, địa bàn xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, vào hồi 11h45 ngày 12/11, tại khu vực quốc lộ 18C (cách Nhà văn hóa thôn Đồng Cậm khoảng 150m), thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) phát hiện một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 200 bình khí, nghi là khí N2O, tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã làm rõ danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1995, dân tộc Tày, trú tại thôn Bản Ngày, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và Trần Thị Sín, sinh năm 1994, dân tộc Tày, trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh. Cả hai đều là lao động tự do.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số bình khí trên tại khu vực thôn Đồng Cậm, sau đó vận chuyển vào nội địa để bán kiếm lời.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.