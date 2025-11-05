Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển khí cười quy mô lớn

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tổng cộng gồm 637 bình khí cười và 4 xe ô tô.

Chiều 4/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn, thu giữ 637 bình khí và 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

image.jpg
Tang vật gồm các bình khí cười và ô tô của các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng BĐBP tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển khí cười từ khu vực cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) về tập kết tại phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác.

Từ nguồn tin trinh sát, hồi 13 giờ 14 phút ngày 2/11, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang ở phường Cửa Ông, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang ba đối tượng gồm: Vũ Văn Tuân (SN 1995, trú phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn) đang vận chuyển các bình khí N2O từ ô tô vào nhà bỏ hoang để tập kết.

image-1651.jpg
Các đối tượng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 637 bình khí cười và 4 ô tô.

Hiện, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #vận chuyển khí cười #bắt giữ #bình khí cười #bộ đội biên phòng #ma túy #đường dây buôn bán

Xem thêm

Cùng chuyên mục