Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển khí cười tại khu vực biên giới Quảng Ninh

TPO - Chỉ trong khoảng 1 tuần trở lại đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan vận chuyển, mua bán khí cười.

Rạng sáng 17/11, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn bình khí N2O (khí cười).

Đối tượng cùng tang vật bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Văn Xuân (SN 2002, trú tại xã Lục Hồn, Quảng Ninh). Thời điểm kiểm tra, Xuân điều khiển ô tô bán tải màu nâu biển kiểm soát 14C-381.21, trên xe chở toàn bộ 224 bình kim loại chứa khí N2O.

Qua khai thác nhanh, Hoàng Văn Xuân khai số bình khí trên là khí cười, được Xuân nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Toàn (sử dụng tài khoản Zalo “Tùng Teng”) từ khu vực thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô về xã Lục Hồn, với tiền công 5 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển bình khí cười.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 1 tuần trở lại đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan vận chuyển, mua bán khí cười. Cụ thể, ngày 12/11, tại khu vực quốc lộ 18C thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, lực lượng biên phòng phối hợp hải quan bắt giữ 2 đối tượng cùng phương tiện vận chuyển 200 bình khí, nghi là khí N₂O, trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Đến ngày 14/11, trong quá trình tuần tra khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục phát hiện 72 bình khí cười N2O được giấu trong bao tải, chằng buộc trên hai xe máy bị các đối tượng bỏ lại để trốn chạy.

Cùng với vụ việc ngày 17/11, chỉ trong ít ngày, lực lượng biên phòng Hoành Mô đã thu giữ tổng cộng gần 500 bình khí cười, qua đó cho thấy tình trạng các đối tượng lợi dụng khu vực biên giới để vận chuyển mặt hàng này đang có diễn biến phức tạp.