Pháp luật

Google News

Va chạm giao thông rồi lao vào ẩu đả, 2 người bị khởi tố

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giao thông, thay vì bình tĩnh giải quyết theo quy định, hai đối tượng đã sử dụng hung khí, lao vào xô xát, đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc. Hậu quả, cả hai bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip vụ ẩu đả sau va chạm giao thông và lời khai của các đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 18/01, Lân điều khiển ô tô lưu thông từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập, thuộc phường Tân Hưng, thì xảy ra va chạm với xe mô tô do Bân điều khiển.

541748169949844019.jpg
Hình ảnh cả hai người lao vào ẩu đả sau va chạm giao thông.

Sau va chạm, thay vì bình tĩnh giải quyết theo quy định, hai đối tượng đã sử dụng hung khí, lao vào xô xát, đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc. Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng đã nhanh chóng xác minh, mời các đối tượng về làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

1175759416764749762-3.jpg
Công an dẫn giải hai đối tượng về trụ sở.
1175759416764749762-2.jpg
Hai đối tượng tại trụ sở công an.

Thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn phát sinh từ va chạm giao thông nhưng các bên không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết có chiều hướng gia tăng. Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, manh động, sử dụng hung khí hoặc bạo lực. Mọi hành vi gây rối, hành hung người khác nơi công cộng đều có thể bị xử lý hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Dũng
#Va chạm giao thông #Ẩu đả #Đánh nhau #Hung khí #Công an #Tạm giam #Khởi tố #Công an TPHCM #Vi phạm giao thông #Đánh nhau sau vi phạm giao thông

