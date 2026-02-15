Dự án khẩn cấp đường Vành đai 2.5: Dành quỹ đất rộng 8ha để bố trí tái định cư

TPO - Phường Thanh Xuân (Hà Nội) cam kết, các hộ dân thuộc diện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đủ điều kiện tái định cư sẽ được tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 rộng khoảng 8ha tại phường Đại Mỗ.

Ngày 15/2, UBND phường Thanh Xuân cho biết, theo kế hoạch phường Thanh Xuân phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi trong quý 1/2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, đồng thời cũng là đoạn đường trung tâm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn phường và thành phố.

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức phường đang làm việc khẩn trương, nghiêm túc không kể ngày đêm, lễ tết, để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các phương án sẽ được công bố, công khai đầy đủ, minh bạch đến từng hộ dân theo quy định, bảo đảm công bằng, khách quan.

Phường Thanh Xuân cam kết tái định cư bằng đất cho các hộ dân bị thu hồi đất GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi.

Phường Thanh Xuân cam kết, các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện sẽ được tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Hiện nay, phường Đại Mỗ đang khẩn trương thực hiện công tác GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất ĐM2 để sớm hoàn thiện quỹ đất tái định cư, bảo đảm điều kiện bố trí cho các hộ dân theo kế hoạch.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư theo chính sách mới nhất của UBND thành phố.

Cụ thể, người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí tạm cư vào quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí tái định cư với mức 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 5 triệu đồng/hộ độc thân/tháng.

Phường Thanh Xuân đề nghị các hộ dân trong diện GPMB phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án, thực hiện di dời theo đúng lộ trình và thời gian quy định.

Phường Thanh Xuân cam kết luôn sát cánh cùng người dân để giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các điều kiện có thể để bảo đảm quyền, lợi chính đáng của từng hộ gia đình.

Trước đó, ngày 4/1/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 gồm 3 đoạn tuyến, trong đó có đoạn Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi.

Theo UBND phường Thanh Xuân, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi sẽ giải GPMB 485 thửa đất với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Tổng kinh phí của nhóm dự án thành phần giải phóng mặt bằng là hơn 3.686 tỷ đồng.

Chiều ngày 14/2, UBND phường Thanh Xuân tiến hành chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đường Vành đai 2,5.

Hiện tại, phường tiếp tục xem xét, phê duyệt và niêm yết công khai các phương án bồi thường thu hồi đất của các hộ dân trong chỉ giới GPMB dự án và tiến hành chi trả theo quy định.