Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bố trí bãi xe 800m2 gần hồ Gươm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức điểm trông giữ phương tiện tạm thời diện tích khoảng 800m² tại khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ.

1000033111.jpg
Ảnh minh họa

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về việc tổ chức điểm trông giữ phương tiện dịp Tết. Theo đó, bãi xe được bố trí trong khuôn viên khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ với quy mô dài 40m, rộng 20m, tổng diện tích sử dụng khoảng 800m².

Khu vực này phục vụ trông giữ ô tô, xe đạp và xe máy cho người dân, du khách đến tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Việc tổ chức điểm trông giữ xe nhằm góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết. UBND phường yêu cầu đơn vị được giao tổ chức trông giữ xe thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Bên cạnh đó, các điểm trông giữ xe phải bố trí nhân viên mặc trang phục thống nhất, đeo thẻ nhận diện, hướng dẫn phương tiện ra vào bảo đảm an toàn giao thông; lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy phép tại điểm trông giữ để phục vụ công tác kiểm tra. Đơn vị trông giữ xe chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của người gửi, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh theo đúng quy định.

Trần Hoàng
#Bố trí điểm trông giữ xe dịp Tết #Quản lý giao thông khu vực hồ Gươm #An toàn giao thông trong dịp lễ #Chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy #Dịch vụ trông giữ phương tiện tạm thời #Quản lý trật tự đô thị Tết Nguyên đán #Thanh toán không tiền mặt trong dịch vụ #Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực #Tăng cường an ninh và hướng dẫn phương tiện #Quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục