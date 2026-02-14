Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Năm 2025, hơn 200 cô dâu ở Vĩnh Long kết hôn với người nước ngoài

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long có hơn 11.200 trường hợp đi nước ngoài lao động, hơn 200 trường hợp kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng công dân xuất cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp bị lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, năm 2025 tỉnh này có hơn 11.200 trường hợp đi xuất khẩu lao động, hơn 200 trường hợp kết hôn với người nước ngoài và hơn 800 trường hợp xuất cảnh du học tự túc. Đa số công dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, phong tục, tập quán và nội quy nơi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công dân xuất cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp.

vl1.jpg
Các công dân Vĩnh Long trở về mới đây sau khi bị lừa ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao".

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp công dân xuất cảnh hợp pháp dưới hình thức du lịch, học tập hoặc làm việc theo hợp đồng, nhưng sau đó trốn ở lại cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật ở nước sở tại. Một số bị môi giới, lôi kéo tham gia lao động ‘chui’, cư trú trái phép hoặc bị ép buộc, cưỡng bức tham gia các hoạt động phạm pháp như đánh bạc, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, ma túy và thậm chí là buôn bán người.

Trong năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị tiếp nhận 46 trường hợp công dân bị nước ngoài bắt giữ, trục xuất và trao trả về địa phương. Đây là nỗ lực bảo hộ công dân nhưng cũng là tín hiệu cảnh báo thực trạng vi phạm pháp luật của công dân tại nước ngoài còn nghiêm trọng. Tình trạng này để lại những hệ lụy nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người vi phạm, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế, làm suy giảm niềm tin của các đối tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an toàn xã hội tại địa phương khi những công dân này trở về, đặc biệt các trường hợp phạm tội nghiêm trọng như đánh bạc, lừa đảo, ma túy và buôn bán người.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi xuất cảnh, cư trú tại nước ngoài. Công dân cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia lao động trái phép hay các hoạt động vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người dân cần thận trọng với những lời mời gọi ‘việc nhẹ, lương cao’ không rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý, kịp thời tố cáo các hành vi lừa đảo đi xuất khẩu lao động.

Cảnh Kỳ
#lao động xuất cảnh #vi phạm pháp luật #Việt Nam #bảo hộ công dân #trục xuất #quản lý xuất nhập cảnh #an ninh xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục