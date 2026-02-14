Năm 2025, hơn 200 cô dâu ở Vĩnh Long kết hôn với người nước ngoài

TPO - Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long có hơn 11.200 trường hợp đi nước ngoài lao động, hơn 200 trường hợp kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng công dân xuất cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp bị lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, năm 2025 tỉnh này có hơn 11.200 trường hợp đi xuất khẩu lao động, hơn 200 trường hợp kết hôn với người nước ngoài và hơn 800 trường hợp xuất cảnh du học tự túc. Đa số công dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, phong tục, tập quán và nội quy nơi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công dân xuất cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp.

Các công dân Vĩnh Long trở về mới đây sau khi bị lừa ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao".

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp công dân xuất cảnh hợp pháp dưới hình thức du lịch, học tập hoặc làm việc theo hợp đồng, nhưng sau đó trốn ở lại cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật ở nước sở tại. Một số bị môi giới, lôi kéo tham gia lao động ‘chui’, cư trú trái phép hoặc bị ép buộc, cưỡng bức tham gia các hoạt động phạm pháp như đánh bạc, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, ma túy và thậm chí là buôn bán người.

Trong năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị tiếp nhận 46 trường hợp công dân bị nước ngoài bắt giữ, trục xuất và trao trả về địa phương. Đây là nỗ lực bảo hộ công dân nhưng cũng là tín hiệu cảnh báo thực trạng vi phạm pháp luật của công dân tại nước ngoài còn nghiêm trọng. Tình trạng này để lại những hệ lụy nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người vi phạm, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế, làm suy giảm niềm tin của các đối tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an toàn xã hội tại địa phương khi những công dân này trở về, đặc biệt các trường hợp phạm tội nghiêm trọng như đánh bạc, lừa đảo, ma túy và buôn bán người.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi xuất cảnh, cư trú tại nước ngoài. Công dân cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia lao động trái phép hay các hoạt động vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người dân cần thận trọng với những lời mời gọi ‘việc nhẹ, lương cao’ không rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý, kịp thời tố cáo các hành vi lừa đảo đi xuất khẩu lao động.